FOTO Ideš, kakva riba! Ovako izgleda 160 kila čistog užitka!

Kapitalna plavoperajna tuna teška čak 160,7 kilograma i duga 214 centimetara obilježila je završnicu osmog izdanja TunIstre u Poreču. Ipak, pobjedu je nakon velikog preokreta odnijela ekipa „PUČ“, koja je izborila i plasman na svjetsko natjecanje 2027. godine
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Nakon tri uzbudljiva ribolovna dana završeno je osmo izdanje međunarodnog natjecanja TunIstra – Big Game Fishing Poreč 2026., a na porečkoj rivi proglašeni su najbolji ovogodišnji timovi.
Naslov prvaka pripao je ekipi „PUČ“, koju predvodi kapetan Danijel Ilić. Do pobjede su stigli zahvaljujući ulovu tri tune – kapitalnog primjerka od 118,5 kilograma, tune od 63,5 kilograma te još jednog primjerka koji je pušten natrag u more prema principu „catch & release“.
Pobjedom u Poreču ekipa „PUČ“ izborila je i kvalifikaciju za Costa Offshore World Championship 2027. godine.
| Foto: Tunalicious Festival
Nakon tri uzbudljiva ribolovna dana završeno je osmo izdanje međunarodnog natjecanja TunIstra – Big Game Fishing Poreč 2026., a na porečkoj rivi proglašeni su najbolji ovogodišnji timovi.
Naslov prvaka pripao je ekipi „PUČ“, koju predvodi kapetan Danijel Ilić. Do pobjede su stigli zahvaljujući ulovu tri tune – kapitalnog primjerka od 118,5 kilograma, tune od 63,5 kilograma te još jednog primjerka koji je pušten natrag u more prema principu „catch & release“.
Pobjedom u Poreču ekipa „PUČ“ izborila je i kvalifikaciju za Costa Offshore World Championship 2027. godine. |
Foto: Tunalicious Festival
Nakon tri uzbudljiva ribolovna dana završeno je osmo izdanje međunarodnog natjecanja TunIstra – Big Game Fishing Poreč 2026., a na porečkoj rivi proglašeni su najbolji ovogodišnji timovi.
Naslov prvaka pripao je ekipi „PUČ“, koju predvodi kapetan Danijel Ilić. Do pobjede su stigli zahvaljujući ulovu tri tune – kapitalnog primjerka od 118,5 kilograma, tune od 63,5 kilograma te još jednog primjerka koji je pušten natrag u more prema principu „catch & release“.
Pobjedom u Poreču ekipa „PUČ“ izborila je i kvalifikaciju za Costa Offshore World Championship 2027. godine.
| Foto: Tunalicious Festival
Drugo mjesto osvojila je ekipa „BINGO“, koja je tijekom natjecanja ulovila četiri tune. Dvije su puštene, dok su dvije izvagane i težile su 73,78 te 57,53 kilograma. Njihovom rezultatu pridonijeli su i lampuga od 10,44 kilograma te luc od 8,53 kilograma.
| Foto: Tunalicious Festival
Samo tijekom trećeg dana natjecanja ulovljeno je šest tuna i šest luceva. Izvagane ribe težile su ukupno 206,09 kilograma, dok su četiri tune puštene natrag u more.
Brojke nakon tri dana najbolje pokazuju koliko je natjecanje bilo bogato ulovom. Zabilježene su ukupno 73 ribe – 23 tune, 49 luceva i jedna lampuga, dok je ukupna izvagana masa iznosila čak 1282,38 kilograma.
| Foto: Tunalicious Festival
Ipak, prava morska grdosija stigla je s talijanskom ekipom „NONNO PERRO“, koja je završila na trećem mjestu.
Njihova tuna težila je nevjerojatnih 160,7 kilograma, a bila je duga 214 centimetara. Proglašena je najvećom tunom ovogodišnje TunIstre, ali i najvećom plavoperajnom tunom ulovljenom na natjecanjima u Hrvatskoj ove godine.
| Foto: Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival
Na svečanom proglašenju pobjednika bili su i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ezio Pinzan, kao izaslanik istarskog župana, te porečki gradonačelnik Loris Peršurić. Priznanje za treće mjesto uručio je glavni sudac natjecanja Đani Stranić.
A iznenađenja nije nedostajalo ni nakon završetka ribolova.
| Foto: Tunalicious Festival
Pobjednička ekipa „PUČ“ odlučila se odreći svojeg prijelaznog pehara u korist drugoplasirane ekipe „BINGO“, koju vodi kapetan Ervin Žudić. On na TunIstri sudjeluje od samih početaka, a tijekom godina bio je i mentor brojnim natjecateljskim ekipama.
| Foto: Tunalicious Festival
Organizatori su upravo tu gestu izdvojili kao primjer atmosfere i fair playa koji su obilježili ovogodišnje natjecanje.
– TunIstra je kroz godine izrasla u snažan međunarodni turnir i okupljalište samog vrha ribolovnog svijeta, a porečki je akvatorij dokazao da pripada samom vrhu big game destinacija – izjavio je Mateo Ostojić, predsjednik Športsko-ribolovnog kluba Big Game 4 Tuna.
| Foto: Tunalicious Festival
Ove godine sudjelovalo je čak 40 ekipa. Uz hrvatske posade, u Poreč su stigli natjecatelji iz Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke te Bosne i Hercegovine, a jedna je ekipa doputovala čak iz Namibije.
Događanja nisu bila ograničena samo na more. Tijekom natjecateljskih dana na porečkoj rivi okupilo se nekoliko tisuća posjetitelja, koji su pratili vaganje ulova i uživali u gastronomskoj ponudi.
| Foto: Tunalicious Festival
Porečki restorani nudili su posebne jelovnike sa specijalitetima od svježe jadranske tune, dok su se na gastro kućicama mogli kušati tuna burgeri, ceviche, ražnjići i tjestenine.
| Foto: Tunalicious Festival
Završnicu Tunalicious Festivala obilježio je i koncert grupe Divlje jagode, kojim je zaključeno još jedno izdanje porečke manifestacije.
| Foto: Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival
Foto Tunalicious Festival