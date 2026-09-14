FOTO Ideš, kakva riba! Ovako izgleda 160 kila čistog užitka!

Ove godine sudjelovalo je čak 40 ekipa. Uz hrvatske posade, u Poreč su stigli natjecatelji iz Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke te Bosne i Hercegovine, a jedna je ekipa doputovala čak iz Namibije. Događanja nisu bila ograničena samo na more. Tijekom natjecateljskih dana na porečkoj rivi okupilo se nekoliko tisuća posjetitelja, koji su pratili vaganje ulova i uživali u gastronomskoj ponudi. | Foto: Tunalicious Festival