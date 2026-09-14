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SPEKTAKL U POREČU

FOTO Ideš, kakva riba! Ovako izgleda 160 kila čistog užitka!

Kapitalna plavoperajna tuna teška čak 160,7 kilograma i duga 214 centimetara obilježila je završnicu osmog izdanja TunIstre u Poreču. Ipak, pobjedu je nakon velikog preokreta odnijela ekipa „PUČ“, koja je izborila i plasman na svjetsko natjecanje 2027. godine
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FOTO Ideš, kakva riba! Ovako izgleda 160 kila čistog užitka!
Nakon tri uzbudljiva ribolovna dana završeno je osmo izdanje međunarodnog natjecanja TunIstra – Big Game Fishing Poreč 2026., a na porečkoj rivi proglašeni su najbolji ovogodišnji timovi. Naslov prvaka pripao je ekipi „PUČ“, koju predvodi kapetan Danijel Ilić. Do pobjede su stigli zahvaljujući ulovu tri tune – kapitalnog primjerka od 118,5 kilograma, tune od 63,5 kilograma te još jednog primjerka koji je pušten natrag u more prema principu „catch & release“. Pobjedom u Poreču ekipa „PUČ“ izborila je i kvalifikaciju za Costa Offshore World Championship 2027. godine. | Foto: Tunalicious Festival
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Nakon tri uzbudljiva ribolovna dana završeno je osmo izdanje međunarodnog natjecanja TunIstra – Big Game Fishing Poreč 2026., a na porečkoj rivi proglašeni su najbolji ovogodišnji timovi. Naslov prvaka pripao je ekipi „PUČ“, koju predvodi kapetan Danijel Ilić. Do pobjede su stigli zahvaljujući ulovu tri tune – kapitalnog primjerka od 118,5 kilograma, tune od 63,5 kilograma te još jednog primjerka koji je pušten natrag u more prema principu „catch & release“. Pobjedom u Poreču ekipa „PUČ“ izborila je i kvalifikaciju za Costa Offshore World Championship 2027. godine. | Foto: Tunalicious Festival
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