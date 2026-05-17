FOTO Ima titulu najbolje stražnjice Instagrama - evo kojom vježbom je to postigla

Amanda Lee je američka fitness influencerica i trenerica poznata po objavama treninga na društvenim mrežama i radu s platformom Poosh. Posebno je prepoznata po vježbama za oblikovanje i jačanje stražnjice
Amanda Lee američka je fitness influencerica, osobna trenerica i model koja je popularnost stekla putem Instagrama. Odrasla je u Los Angelesu, a za fitness ju je inspirirala majka koja je cijeli život bila vrlo aktivna. Nakon fakulteta počela je raditi kao trenerica u teretani Equinox, gdje je brzo postala jedna od najtraženijih trenerica.
| Foto: Instagram/amandaeliselee
Amanda Lee američka je fitness influencerica, osobna trenerica i model koja je popularnost stekla putem Instagrama. Odrasla je u Los Angelesu, a za fitness ju je inspirirala majka koja je cijeli život bila vrlo aktivna. Nakon fakulteta počela je raditi kao trenerica u teretani Equinox, gdje je brzo postala jedna od najtraženijih trenerica. |
Foto: Instagram/amandaeliselee
Amanda Lee američka je fitness influencerica, osobna trenerica i model koja je popularnost stekla putem Instagrama. Odrasla je u Los Angelesu, a za fitness ju je inspirirala majka koja je cijeli život bila vrlo aktivna. Nakon fakulteta počela je raditi kao trenerica u teretani Equinox, gdje je brzo postala jedna od najtraženijih trenerica.
| Foto: Instagram/amandaeliselee
Amanda Lee smatra se jednom od pionirki fitness sadržaja na Instagramu jer je počela objavljivati treninge i fotografije još dok influenceri nisu bili toliko popularni. Njezina popularnost naglo je rasla zahvaljujući redovitom objavljivanju sadržaja, atraktivnim fitness fotografijama i savjetima za vježbanje. Danas ima milijune pratitelja i vlastiti fitness brend.
| Foto: Instagram/amandaeliselee
Amanda Lee poznata je po treninzima za oblikovanje gluteusa i donjeg dijela tijela. U intervjuima često ističe kako rezultate duguje kombinaciji genetike, pravilne prehrane i napornih treninga poput čučnjeva, iskoraka i mrtvog dizanja. Također naglašava da je dosljednost najvažniji faktor za postizanje dobre fizičke forme. Američki mediji često su govorili da ima najbolju stražnjicu na Instagrama.
| Foto: Instagram/amandaeliselee
Iako na društvenim mrežama djeluje vrlo samouvjereno, Amanda Lee priznala je da popularnost nosi i određeni pritisak. Govorila je o potrebi za savršenim izgledom na internetu i o tome kako društvene mreže mogu negativno utjecati na mentalno zdravlje. Unatoč tome, nastavlja promovirati zdrav način života, redovito vježbanje i pozitivan odnos prema vlastitom tijelu.
| Foto: Instagram/amandaeliselee
Na YouTube kanalu Poosh pokazala je jednostavnu vježbu “skakavac” (Grasshopper) za učvršćivanje stražnjice i kukova. Vježba se izvodi uz pomoć lopte ili jastuka, a temelji se na podizanju nogu uz aktivaciju mišića bedara i gluteusa. Zbog jednostavne izvedbe postala je popularna među ženama koje žele brze rezultate kod kuće.
| Foto: youtube/screenshot
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee
Foto Instagram/amandaeliselee