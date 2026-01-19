FOTO Ima top tijelo i tajnim poslom zarađuje bogatstvo: 'Ne tražite me novac, nađite posao'

Baxter je naglasila koliko se suočava s nesrazmjernim očekivanjima publike i poručila da će blokirati sve koji joj budu ponovno slali takve zahtjeve. Uz to je savjetovala onima koji se muče da potraže stručnu pomoć i „nađu život“, ne oslanjajući se na tuđe resurse. | Foto: tildssearch/Instagram