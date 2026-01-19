Obavijesti

FOTO Ima top tijelo i tajnim poslom zarađuje bogatstvo: 'Ne tražite me novac, nađite posao'

U novom viralnom videu australska kreatorica sadržaja Matilda Baxter, poznata i pod korisničkim imenom Tilds Search, oštro je poručila svojim pratiteljima da prestanu tražiti novac od nje i da se usmjere na traženje posla i izgradnju vlastitog života
Baxter, 21-godišnjakinja s više od 840 tisuća pratitelja na Instagramu, snimila je video iz svog automobila u kojem je izrazila frustraciju zbog velikog broja poruka ljudi koji joj pišu s molbama za financijsku pomoć. - Prestanite me tražiti za novac - rekla je i istaknula da nije odgovorna za tuđe financijske probleme. | Foto: tildssearch/Instagram
