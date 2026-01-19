FOTO Ima top tijelo i tajnim poslom zarađuje bogatstvo: 'Ne tražite me novac, nađite posao'

U novom viralnom videu australska kreatorica sadržaja Matilda Baxter, poznata i pod korisničkim imenom Tilds Search, oštro je poručila svojim pratiteljima da prestanu tražiti novac od nje i da se usmjere na traženje posla i izgradnju vlastitog života
Baxter, 21-godišnjakinja s više od 840 tisuća pratitelja na Instagramu, snimila je video iz svog automobila u kojem je izrazila frustraciju zbog velikog broja poruka ljudi koji joj pišu s molbama za financijsku pomoć. - Prestanite me tražiti za novac - rekla je i istaknula da nije odgovorna za tuđe financijske probleme.
| Foto: tildssearch/Instagram
Foto: tildssearch/Instagram
| Foto: tildssearch/Instagram
Baxter je naglasila koliko se suočava s nesrazmjernim očekivanjima publike i poručila da će blokirati sve koji joj budu ponovno slali takve zahtjeve. Uz to je savjetovala onima koji se muče da potraže stručnu pomoć i „nađu život“, ne oslanjajući se na tuđe resurse.
| Foto: tildssearch/Instagram
Video, objavljen na TikToku pod korisničkim imenom @tilds_search, prikupio je stotine tisuća pregleda, a reakcije publike bile su podijeljene. Dok su neki podržali njezinu poruku o samostalnosti i samopouzdanju, drugi su kritizirali njen ton i istaknuli da mnogi ljudi već rade i bore se s financijama, pa im savjet „nađite posao“ nije uvijek realan.
| Foto: tildssearch/Instagram
Influencerica, koja je jednom u kratkom periodu zaradila oko 815 tisuća eura zahvaljujući svojem OnlyFans sadržaju, naglasila je da njezin posao ne uključuje davanje novca drugima. - Prodajem gole slike, ok? Nisam neurokirurg, nisam znanstvenik – to je sve što imam za reći - poručila je jasno.
| Foto: tildssearch/Instagram
