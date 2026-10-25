FOTO Imala je 105 kg, a danas ima samo 51! Transformacija Tatiane ostavlja bez teksta

Promjena se vidi i u njezinoj figuri, koja je danas znatno vitkija i oblikovanija. Redoviti treninzi snage dio su njezine pripreme za bodybuilding, a Tatiana kaže da se sada osjeća sigurnije i ugodnije u vlastitom tijelu te se više ne srami svog izgleda. | Foto: Instagram/strong.not.starved