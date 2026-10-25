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SADA IZGLEDA NEVJEROJATNO

FOTO Imala je 105 kg, a danas ima samo 51! Transformacija Tatiane ostavlja bez teksta

Tatiana je prošla kroz nevjerojatnu transformaciju koja je privukla pozornost i potaknula brojne reakcije. Njezina priča otkriva koliko se izgled može promijeniti, a fotografije prije i poslije najbolje pokazuju razmjere te promjene
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FOTO Imala je 105 kg, a danas ima samo 51! Transformacija Tatiane ostavlja bez teksta
Tatiana Caso ima 28 godina, majka je dvoje djece i živi na Floridi. Prije nego što je postala majka, bavila se powerliftingom, a nakon velike životne promjene ponovno se posvetila treningu i danas se priprema za bodybuilding natjecanje.  | Foto: Canva/Instagram
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Tatiana Caso ima 28 godina, majka je dvoje djece i živi na Floridi. Prije nego što je postala majka, bavila se powerliftingom, a nakon velike životne promjene ponovno se posvetila treningu i danas se priprema za bodybuilding natjecanje.  | Foto: Canva/Instagram
Komentari 1

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