FOTO Imala je 105 kg, a danas ima samo 51! Transformacija Tatiane ostavlja bez teksta

Tatiana je prošla kroz nevjerojatnu transformaciju koja je privukla pozornost i potaknula brojne reakcije. Njezina priča otkriva koliko se izgled može promijeniti, a fotografije prije i poslije najbolje pokazuju razmjere te promjene
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Tatiana Caso ima 28 godina, majka je dvoje djece i živi na Floridi. Prije nego što je postala majka, bavila se powerliftingom, a nakon velike životne promjene ponovno se posvetila treningu i danas se priprema za bodybuilding natjecanje.
| Foto: Canva/Instagram
Tatiana Caso ima 28 godina, majka je dvoje djece i živi na Floridi. Prije nego što je postala majka, bavila se powerliftingom, a nakon velike životne promjene ponovno se posvetila treningu i danas se priprema za bodybuilding natjecanje. |
Foto: Canva/Instagram
Tatiana Caso ima 28 godina, majka je dvoje djece i živi na Floridi. Prije nego što je postala majka, bavila se powerliftingom, a nakon velike životne promjene ponovno se posvetila treningu i danas se priprema za bodybuilding natjecanje.
| Foto: Canva/Instagram
Nekada je imala oko 105 kilograma, a danas teži približno 51 kilogram. S veličine odjeće XXL prešla je na XS/S, a njezina transformacija toliko je izražena da su joj ljudi nakon susreta s njom govorili kako izgleda kao potpuno druga osoba.
| Foto: Instagram/strong.not.starved
Njezina transformacija nije se dogodila preko noći. U studenome 2024. počela je pratiti unos kalorija, promijenila prehranu i postupno se vratila vježbanju, a danas trenira pet puta tjedno i jede namirnice bogate proteinima.
| Foto: Instagram/strong.not.starved
Promjena se vidi i u njezinoj figuri, koja je danas znatno vitkija i oblikovanija. Redoviti treninzi snage dio su njezine pripreme za bodybuilding, a Tatiana kaže da se sada osjeća sigurnije i ugodnije u vlastitom tijelu te se više ne srami svog izgleda.
| Foto: Instagram/strong.not.starved
Iako je njezina fizička transformacija impresivna, glavni motiv nije joj bio samo izgled. Željela je imati dovoljno snage i kondicije da može trčati za svojom djecom i zaštititi ih u opasnim situacijama, a danas bez poteškoća sudjeluje u njihovim igrama i prati ih u zabavnim parkovima.
| Foto: Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved
Foto Instagram/strong.not.starved