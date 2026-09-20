FOTO Influencerica i plus size model promicala prihvaćanje oblina, pa smršavila operacijom

Britanska body positivity influencerica ima 488.000 pratitelja na Instagramu, a nakon što je godinama poticala da prihvate svoju težinu, sama se podvrgnula višestrukim operacijama i izgubila 80 kilograma
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Body positivity influencerica podvrgnula se nekoliko operacija kako bi izgubila na težini - kako kaže, radi zdravlja.
Body positivity influencerica podvrgnula se nekoliko operacija kako bi izgubila na težini - kako kaže, radi zdravlja.
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Body positivity influencerica podvrgnula se nekoliko operacija kako bi izgubila na težini - kako kaže, radi zdravlja.
Britanska kreatorica sadržaja Emily Jones (28) na svom Instagram profilu iskreno bilježi svoj put nakon što su joj roditelji preminuli u razmaku od samo šest tjedana.
U dirljivom videu, Jones je podijelila snimku nastalu prije više od dvije godine, večer uoči operacije želučane premosnice. "Ako mislite da je ovdje riječ samo o gubitku kilograma... onda ste potpuno promašili poantu”, napisala je.
Nakon što je izgubila 75 kg poslije operacije, Jones je izgubila još kilograma nakon zahvata kojim je liječila lipedem.
Jones je također operacijom uklonila višak kože koji je ostao nakon velikog gubitka težine. Sveukupno, kaže da je izgubila 80 kg tijekom procesa posvećenog brizi o sebi.
Njen odnos s težinom počeo je odmalena, a kasniji zdravstveni i privatni izazovi dodatno su utjecali na težinu. Na vrhuncu je imala više od 137 kilograma.
Dijete i programi za mršavljenje nisu davali rezultate, a na mrežama je od 2020. prepoznatljiva kao body positivity influenserica.
Tijekom 2021. i 2022., kao plus-size model zalagala se za bolju zastupljenost punijih osoba u medijima.
Jones je svjesna da nisu svi njezini pratitelji podržali njezinu odluku o operaciji, pa je u jednoj objavi napisala: "Znam da je moja odluka mnoge uznemirila, ali život je samo jedan i ja biram živjeti za sebe"
U drugom je videu dodala da njezino putovanje nije imalo nikakve veze s mržnjom prema samoj sebi prije operacije.
„Promjena ne znači uvijek da moraš mrziti svoju staru verziju”, napisala je Jones. „Promjena može proizaći iz najveće ljubavi i brige za sebe. Ovo je puno više od ’obične’ plastične operacije.”