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PROMIJENILA MIŠLJENJE

FOTO Influencerica i plus size model promicala prihvaćanje oblina, pa smršavila operacijom

Britanska body positivity influencerica ima 488.000 pratitelja na Instagramu, a nakon što je godinama poticala da prihvate svoju težinu, sama se podvrgnula višestrukim operacijama i izgubila 80 kilograma
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FOTO Influencerica i plus size model promicala prihvaćanje oblina, pa smršavila operacijom
Body positivity influencerica podvrgnula se nekoliko operacija kako bi izgubila na težini - kako kaže, radi zdravlja.
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Body positivity influencerica podvrgnula se nekoliko operacija kako bi izgubila na težini - kako kaže, radi zdravlja. | Foto:
Komentari 3

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