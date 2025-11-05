Obavijesti

FOTO Izgleda kao iz filma, a zapravo se nalazi u Hrvatskoj – ova vila osvaja na prvi pogled

U srcu Istre, u mirnom naselju Jurići, smjestila se moderna privatna vila koja objedinjuje luksuz, komfor i vrhunsku tehnologiju. Izgrađena je 2019. godine i ima grijani bazen, jacuzzi, saunu, teretanu...
Smještena svega desetak kilometara od centra Poreča, ova nekretnina idealna je za sve koji traže spoj privatnosti i blizine popularnih turističkih destinacija. | Foto: Njuškalo
