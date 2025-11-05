FOTO Izgleda kao iz filma, a zapravo se nalazi u Hrvatskoj – ova vila osvaja na prvi pogled

HOROSKOP I LJUBAV

Kakvi su znakovi Zodijaka kada se zaljube: Vage 'nisu svoje', Djevice planiraju budućnost...

Djevicama je zaljubljenost poput bijega od svakodnevice, ali su jako stidljive i ne vole pokazivati svoje osjećaje. Ribe se intenzivno zaljubljuju - u njihovoj mašti njihova ljubavna priča će biti nevjerojatno romantična