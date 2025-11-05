FOTO Izgleda kao iz filma, a zapravo se nalazi u Hrvatskoj – ova vila osvaja na prvi pogled

U srcu Istre, u mirnom naselju Jurići, smjestila se moderna privatna vila koja objedinjuje luksuz, komfor i vrhunsku tehnologiju. Izgrađena je 2019. godine i ima grijani bazen, jacuzzi, saunu, teretanu...
Smještena svega desetak kilometara od centra Poreča, ova nekretnina idealna je za sve koji traže spoj privatnosti i blizine popularnih turističkih destinacija.
| Foto: Njuškalo
Foto: Njuškalo
| Foto: Njuškalo
Vila se prostire na impresivnih 470 m² stambenog prostora, a nalazi se na parceli od oko 4.000 m², što omogućuje potpuni osjećaj privatnosti.
| Foto: Njuškalo
Građena 2019. godine, opremljena je suvremenim instalacijama i premium sadržajima, uključujući podno grijanje, zatvoreni grijani bazen s jacuzzijem i saunom te teretanu u sklopu kuće.
| Foto: Njuškalo
Za one koji brinu o energetskim troškovima, vila je opremljena solarnim panelima koji osiguravaju energetsku samodostatnost nekoliko mjeseci godišnje.
| Foto: Njuškalo
S pet soba, prostranim dnevnim boravkom i panoramskim pogledom na more, vila je savršena za obiteljski život ili luksuzni odmor. Sadrži i sedam parkirnih mjesta, što dodatno olakšava život u kući ili primanje gostiju.
| Foto: Njuškalo
Zbog svoje lokacije i kvalitete, može poslužiti kao stalna rezidencija, vikend-kuća ili investicija s mogućnošću turističkog najma.
| Foto: Njuškalo
Cijena ove luksuzne vile iznosi 1.445.000 €, a prodaje je vlasnik direktno, što znači da kupac izbjegava agencijsku proviziju. Osim standardne kupnje, postoji mogućnost financiranja od strane vlasnika ili zamjene za nekretnine slične vrijednosti.
| Foto: Njuškalo
