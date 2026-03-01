FOTO Izložba starih pisama: Drugačiji način komunikacije, a potreba za povezivanjem ista

Izložba je radova iz vremena kada su se emocije izražavale tintom, a prijateljstva i simpatije čuvale među koricama šarenih bilježnica. Spomenari, nekada nezaobilazan dio školskih dana, bili su mjesto u koje su se upisivale poruke, stihovi, crteži i male tajne – često uz nezaobilaznu rečenicu koja je i posudila ime izložbi: „Tko se voli taj si piše“. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL