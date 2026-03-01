FOTO Izložba starih pisama: Drugačiji način komunikacije, a potreba za povezivanjem ista

Otvorena je izložba pod nazivom "Tko se voli taj si piše", koju potpisuje Muzej spomenara, a koja posjetitelje vodi u intimni svijet rukom pisanih poruka, starih spomenara i ljubavnih zapisa
Izložba je radova iz vremena kada su se emocije izražavale tintom, a prijateljstva i simpatije čuvale među koricama šarenih bilježnica. Spomenari, nekada nezaobilazan dio školskih dana, bili su mjesto u koje su se upisivale poruke, stihovi, crteži i male tajne – često uz nezaobilaznu rečenicu koja je i posudila ime izložbi: „Tko se voli taj si piše“.
Izložba sadrži autentične primjerke spomenara iz različitih razdoblja, pokazujući kako su se stilovi pisanja, poruke i crteži mijenjali kroz desetljeća. Od romantičnih i sentimentalnih citata do duhovitih poruka prijateljstva, svaki izloženi predmet svjedoči o vremenu u kojem su odnosi bili sporiji, ali možda i dublji.
Organizatori ističu kako je cilj izložbe podsjetiti na važnost pisane riječi i osobnog traga u komunikaciji, u vremenu kada su poruke najčešće digitalne i kratkotrajne.
Izložba otvara i temu – kako su se mijenjali načini izražavanja osjećaja, ali i koliko je potreba za povezivanjem ostala ista.
Posebnu vrijednost izložbe čini njezina emocionalna dimenzija. Starije generacije prisjećaju se školskih klupa i prvih simpatija, dok mlađi posjetitelji otkrivaju način komunikacije koji je danas gotovo nestao.
