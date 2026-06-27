Zaboravljeno voće: Slatka bobica čuva srce, pomaže protiv starenja i regulira krvni tlak

Ova slasna i slatka voćka neopravdano je pala u sjenu ostalog jagodičastog voća poput kupina, malina, jagoda i borovnica. Mnogi su ga kao djeca brali s drveća i jeli, a danas ga sve rijeđe viđamo. Ipak, dud (ili murva) mogao bi biti jedno od najkvalitetnijih sezonskih voća koje priroda nudi.

Vrste duda

Ovaj mali plod u sebi krije obilje vitamina, minerala, a može biti bijeli, crveni ili crni. I dok se bijeli koristi uglavnom kao hrana dudovu svilcu, crni je vrlo rasprostranjen u Dalmaciji i Istri te ljeti pruža duboki hlad.

Crveni dud je rijeđi u Hrvatskoj i uglavnom se sadi u botaničkim vrtovima i arboretumima kao ukrasna i egzotična voćna vrsta.

Prednosti crnog duda

Osim što se može jesti svjež, odličan je za pravljenje sokova i sirupa te pekmeza, marmelada i želea, ali i rakije. Plod je sladak i ima vrlo visok sadržaj antocijana, koji ima antioksidativno djelovanje i pomažu protiv starenja štiteći stanice od oksidativnog stresa i oštećenja koja uzrokuju bore i slabljenje organizma.

Bogat je polifenolima koji pomažu zdravlju kardiovaskularnog sustava te sadrži kalij, mineral važan za normalan rad srca i ravnotežu tlaka. Također sadrži vitamine C, K i E,

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U narodnoj medicini dudov sok koristi se kod afti, astme, bronhitisa, edema, epilepsije, groznice, glavobolje, kašlja, nesanice te kod ugriza buba i zmija. Zreli plodovi koriste se protiv zatvora, dok se nedozreli koriste protiv proljeva.

Kora stabla dobra je protiv crijevnih nametnika te ima antibakterijska i fungicidna svojstva, dok kora korijena crnog duda pomaže kod kašlja, astme i problema dišnih putova, te dijabetesa i urinarnih smetnji.