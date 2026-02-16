Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODLIČNE IDEJE!

FOTO Jezerski pokladi: Čak 40 grupa u povorci na Murteru

U sklopu manifestacije Jezerski pokladi 2026., kroz mjesto je u nedjelju prodefilirala velika maškarana povorka u kojoj je sudjelovalo četrdesetak grupa, pretvorivši Jezera u središte pokladnog veselja i kreativnosti
Jezera: Maškarana povorka prodefilirala je Jezerima
Šarena kolona maskiranih sudionika prošla je glavnim mjesnim ulicama, privlačeći brojne mještane i posjetitelje koji su s oduševljenjem pratili maštovite kostime i razigrane nastupe. U povorci su sudjelovale grupe svih generacija – od najmlađih do iskusnih pokladnih entuzijasta – predstavljajući raznolike tematske maske, satirične prikaze aktualnih događanja te tradicionalne pokladne likove. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/58
Šarena kolona maskiranih sudionika prošla je glavnim mjesnim ulicama, privlačeći brojne mještane i posjetitelje koji su s oduševljenjem pratili maštovite kostime i razigrane nastupe. U povorci su sudjelovale grupe svih generacija – od najmlađih do iskusnih pokladnih entuzijasta – predstavljajući raznolike tematske maske, satirične prikaze aktualnih događanja te tradicionalne pokladne likove. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026