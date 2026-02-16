FOTO Jezerski pokladi: Čak 40 grupa u povorci na Murteru

U sklopu manifestacije Jezerski pokladi 2026., kroz mjesto je u nedjelju prodefilirala velika maškarana povorka u kojoj je sudjelovalo četrdesetak grupa, pretvorivši Jezera u središte pokladnog veselja i kreativnosti
Šarena kolona maskiranih sudionika prošla je glavnim mjesnim ulicama, privlačeći brojne mještane i posjetitelje koji su s oduševljenjem pratili maštovite kostime i razigrane nastupe. U povorci su sudjelovale grupe svih generacija – od najmlađih do iskusnih pokladnih entuzijasta – predstavljajući raznolike tematske maske, satirične prikaze aktualnih događanja te tradicionalne pokladne likove.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Šarena kolona maskiranih sudionika prošla je glavnim mjesnim ulicama, privlačeći brojne mještane i posjetitelje koji su s oduševljenjem pratili maštovite kostime i razigrane nastupe. U povorci su sudjelovale grupe svih generacija – od najmlađih do iskusnih pokladnih entuzijasta – predstavljajući raznolike tematske maske, satirične prikaze aktualnih događanja te tradicionalne pokladne likove. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Šarena kolona maskiranih sudionika prošla je glavnim mjesnim ulicama, privlačeći brojne mještane i posjetitelje koji su s oduševljenjem pratili maštovite kostime i razigrane nastupe. U povorci su sudjelovale grupe svih generacija – od najmlađih do iskusnih pokladnih entuzijasta – predstavljajući raznolike tematske maske, satirične prikaze aktualnih događanja te tradicionalne pokladne likove.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Posebnu pažnju plijenile su kreativno osmišljene skupne maske i originalne koreografije koje su dodatno podigle atmosferu. Smijeh, pjesma i glazba pratili su povorku duž cijele trase, a završno okupljanje proteklo je u znaku zajedništva i dobre zabave.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Jezerski pokladi i ove su godine potvrdili važnost pokladne tradicije u društvenom životu mjesta, okupljajući lokalnu zajednicu i goste u slavlju maškara, humora i zajedničkog druženja.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL