FOTO Kakav spektakl! Veliko finale Riječkog karnevala oduševilo tisuće posjetitelja

"Najvažniji su smijeh i zabava, a istraživanja pokazuju koliko su takvi trenuci potrebni u svakodnevnom životu. Karneval donosi radost, ali i poruku kroz alegoriju i satiru kroz koju karnevalske grupe izražavaju svoje stavove, ponekad i na drzak način. No, upravo je Karneval prostor u kojem je takav izričaj prihvatljiv. Karneval nije samo maska, on prenosi poruke i odražava vrijeme u kojem živimo. Ove godine je tu učinilo gotovo 11.000 maškara koji su u Međunarodnoj karnevalskoj povorci pokazali svoje umijeće i kreativnost - od tradicionalnog do modernog" - rekao je direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa najavljujući i premijerno prikazivanje filma o Riječkom karnevalu, u produkciji Turističke zajednice grada Rijeke koji će se prikazati, danas - 15. veljače u 18:15 sati, te u ponedjeljak, 16. veljače u 15:25 sati na HTV 3. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL