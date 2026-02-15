Obavijesti

ŠARENA POVORKA

FOTO Kakav spektakl! Veliko finale Riječkog karnevala oduševilo tisuće posjetitelja

Nakon skoro mjesec dana tijekom kojeg su Rijekom vladale maškare, a ulicama se čuo smijeh i veselje, završni program 43. Riječkog karnevala kulminirao je Međunarodnom karnevalskom povorkom koja je središtem grada i na okolne ulice Rijeke okupila 100 karnevalskih grupa s više od 11.000 sudionika
Rijeka: Tradicionalnom Međunarodnom karnevalskom povorkom završio 43. Riječki karneval
Bila je tu i najveća pojedinačna grupa s čak 793 sudionika (karnevalska grupa Kampus) te brojne gostujuće grupe iz različitih dijelova Hrvatske (Kaštel Kambelovac, Vrbovsko, Pula, Zagreb, Biograd na Moru) ali i iz Italije, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Mađarske i Sjeverne Makedonije. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
