FOTO Kakav spektakl! Veliko finale Riječkog karnevala oduševilo tisuće posjetitelja

Nakon skoro mjesec dana tijekom kojeg su Rijekom vladale maškare, a ulicama se čuo smijeh i veselje, završni program 43. Riječkog karnevala kulminirao je Međunarodnom karnevalskom povorkom koja je središtem grada i na okolne ulice Rijeke okupila 100 karnevalskih grupa s više od 11.000 sudionika
Bila je tu i najveća pojedinačna grupa s čak 793 sudionika (karnevalska grupa Kampus) te brojne gostujuće grupe iz različitih dijelova Hrvatske (Kaštel Kambelovac, Vrbovsko, Pula, Zagreb, Biograd na Moru) ali i iz Italije, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Mađarske i Sjeverne Makedonije.
"Riječki karneval već 43 godine predstavlja neizostavan dio identiteta Rijeke. Riječko peto godišnje doba, kako ga mi Riječani volimo zvati, je simbol Rijeke, način razmišljanja i življenja, jedinstveni spoj tradicije i suvremenosti, lokalnog i međunarodnog, ozbiljnog i razigranog. Riječki karneval je manifestacija po kojoj je naš grad prepoznat i izvan granica Hrvatske. Iz godine u godinu raste, okuplja tisuće sudionika i posjetitelja te potvrđuje status jednog od najznačajnijih karnevala u ovom dijelu Europe. Zahvaljujem svim građankama i građanima, karnevalskim udrugama, volonterima, Turističkoj zajednici, gradskim službama, partnerima i sponzorima koji su svojim radom, energijom i entuzijazmom omogućili da Rijeka i ove godine postane velika karnevalska pozornica" - rekla je vidno zadovoljna gradonačelnica grada Rijeke Iva Rinčić dodajući kako Riječki karneval slavi slobodu izražavanja, zajedništvo i radost življenja.
Brojni zanimljivi programi su učinili ovaj karnevalski vikend u Rijeci posebnim.
Tako je u petak održan Čiket retro party u Buffetu „Iskra“, koncert grupe Silente u Exportdrvu te tradicionalni Maškarani tanci va Pašcu u Domu Pašac, subota je bila u znaku humanitarnih akcija. Pripremljena je karnevalska maneštra u Bazarigovom prolazu a novčani prilozi su se skupljali za Azil za pse „Društvo za zaštitu životinja Rijeka“ dok se na Trgu Republike Hrvatske od 11 do 14 sati pripremala maškarana jota u organizaciji udruženja obrtnika Rijeka.
Novčani prilozi namijenjeni su Udruzi Jako srce za opremanje prostora medicinskom opremom za prevenciju i praćenje kardiovaskularnih bolesti.
U večernjim satima je počeo Humanitarni karnevalski gala party kao jedno od prepoznatljivih događanja u sklopu programa ove manifestacije.
''Uz pregršt događanja koja obogaćuju cijeli period karnevala, posebno bih istaknula Humanitarni karnevalski gala party, jedno od prepoznatljivih događanja, koje nosi snažnu humanitarnu dimenziju. Sredstva prikupljena na ovogodišnjem Gala partyju bit će u cijelosti namijenjena neprofitnoj Udruzi SOS Rijeka - centru za nenasilje i ljudska prava, koja pruža pomoć i podršku žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja'' - izjavila je Rinčić.
Karnevalski program u Rijeku privlači brojne ljubitelje ovakvih manifestacija koji unaprijed bukiraju vikende kako bi u potpunosti doživjeli najbolje od najboljeg te tijekom karnevalskog razdoblja doživjeli i sudjelovali u brojnim programima.
Vrhunac karnevala je svakako 43. Međunarodna povorka u kojoj središtem grada prodefilira stotinjak grupa s alegorijskim kolima, kostimima i satiričnim porukama. Na kultnom djelu Rijeke, na Kontu od 14 sati uz domaće i strane DJ-eve održan je program Masquerade Open Air, a u Exportdrvu u 18 sati je krenuo party program Taking the Trash Out odnosno KPP kojem točku na 'I' stavlja koncert grupe Koktelsi.
"Najvažniji su smijeh i zabava, a istraživanja pokazuju koliko su takvi trenuci potrebni u svakodnevnom životu. Karneval donosi radost, ali i poruku kroz alegoriju i satiru kroz koju karnevalske grupe izražavaju svoje stavove, ponekad i na drzak način. No, upravo je Karneval prostor u kojem je takav izričaj prihvatljiv. Karneval nije samo maska, on prenosi poruke i odražava vrijeme u kojem živimo. Ove godine je tu učinilo gotovo 11.000 maškara koji su u Međunarodnoj karnevalskoj povorci pokazali svoje umijeće i kreativnost - od tradicionalnog do modernog" - rekao je direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa najavljujući i premijerno prikazivanje filma o Riječkom karnevalu, u produkciji Turističke zajednice grada Rijeke koji će se prikazati, danas - 15. veljače u 18:15 sati, te u ponedjeljak, 16. veljače u 15:25 sati na HTV 3.
Brojne skupine koje su se ovog karnevala predstavile za svoj su boravak odabrale Grand Hotel Bonavia, jedan od simbola Korza koji ove godine, ulazi u novu eru!
Smješten uz Korzo, ovaj povijesni dragulj i ikona Rijeke od 1876., uz 113 soba i 7 apartmana uskoro će se transformirati u AC by Marriott kojeg će karakterizirati minimalistički dizajn, 120 modernih soba i premium usluge za poslovne i leisure goste.
Otvorenje je planirano za jesen 2026. pod vodstvom arhitekta Marina Hajdukovića i dizajnerice Saar Zafrir. U srcu ovog hotela, je À la carte restoran Kamov, posvećen Janku Poliću Kamovu u kojem je Chef Ante Štorić i tijekom Karnevala oduševio brojne gastronome svojim radom.
Na ovoj se gastro adresi reinterpretira se kvarnerska kuhinja kroz lokalne, sezonske namirnice, balans okusa i tradicija, prepoznat od gastronoma ali i struke.
A upravo oni će u Rijeku stići nakon Karnevala kako bi uživali u okusima najvećeg grada Kvarnera, nositelja titule Europske regije gastronomije 2026.
