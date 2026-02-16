Obavijesti

'TKO SE VOLI, TAJ SI PIŠE'

FOTO Kakva nostalgija! Iskopali su stare spomenare i ljubavna pisma iz Hrvatske, čak i iz 1814.

Sve je počelo kad je Igor Novaković iz radoznalosti kupio spomenar kako bi sa suprugom Željkom zavirio što u njemu piše. Znatiželja je prerasla u prikupljanje pa danas njihova zbirka broji više od 900 spomenara
24SATA Rijeka: Izložba Muzeja spomenara pod nazivom "Tko se voli taj si piše"
U tjednu u kojem se slavi Valentinovo, Gradska knjižnica Opatija postala je mjesto tihih, ali snažnih emocija, sjećanja i riječi koje su nekoć značile više od bilo kojeg današnjeg emotikona. Izložbom “Tko se voli, taj si piše”, u Opatiju je stigao Muzej spomenara, jedinstvena zbirka Željke i Igora Novakovića iz Zagreba, koja priziva ljubavne, prijateljske i životne priče brojnih generacija - od početka 19. stoljeća do danas. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
