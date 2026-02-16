FOTO Kakva nostalgija! Iskopali su stare spomenare i ljubavna pisma iz Hrvatske, čak i iz 1814.

- Svaki spomenar obuhvaća tri ključna elementa: poruke, crteže i razne priloge. Pisane poruke u spomenarima mogu biti osobne, preuzete iz književnih djela ili tradicionalne spomenarske poruke. Osobne poruke često pišu roditelji, učitelji i stariji članovi zajednice, nudeći savjete, mudrosti, a ponekad i pjesničke izraze. Poruke iz književnosti obično uključuju mudre misli, dok tradicionalne poruke predstavljaju one koje se prenose kroz generacije. Čitajući ove zapise možemo svjedočiti razvoju hrvatske nacionalne svijesti, koja se u ovim tajnim bilježnicama prenosila s generacije na generaciju, kao i svjesnosti o vjeri i pripadnosti kršćanskom životu. Vidimo da su to dvije najvažnije teme koje se pojavljuju u mnogim zapisima. Osim pisanih poruka, spomenari sadrže i elemente koji se mogu smatrati pravim umjetničkim djelima. Među njima su crteži s vječnim motivima poput cvijeća, pejzaža i veduta, kao i prilozi koji variraju od malih goblena, prešanog cvijeća te pramenova kose - objašnjavaju Novakovići, koji se nadaju pronaći prostor gdje će njihov projekt biti prepoznat kao jedinstven u Europi i veliki kulturno turistički potencijal. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL