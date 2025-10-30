Obavijesti

SVJETLOSNA BAJKA

FOTO Kakvi prizori! Dvorac Trakošćan će uskoro sjajiti u čaroliji svjetlosnih instalacija

Dvorac Trakošćan ove zime otvara vrata bajkovitom iskustvu. Od 7. studenog 2025. do 11. siječnja 2026. perivoj i aleje dvorca pretvaraju se u 'Dvorac svjetla' prvu izložbu svjetlosnih instalacija takve vrste u Hrvatskoj
Dvor Trakošćan zaštićeno je kulturno dobro nacionalnog značaja i jedno od najupečatljivijih svjedočanstava plemićke arhitekture u Hrvatskoj. Povijest bisera Hrvatskog zagorja seže u 13. stoljeće, a u 16. stoljeću prelazi u ruke obitelji Drašković. Krajem 19. stoljeća, vođeni idejama romantičarskog historicizma, Draškovići transformiraju dvorac iz utvrde u rezidencijalni objekt, a okoliš u romantičarski park koji odražava sklad aristokratskog načina života i idealizirane prirode. | Foto: Mihael Vukoje
