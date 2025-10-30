FOTO Kakvi prizori! Dvorac Trakošćan će uskoro sjajiti u čaroliji svjetlosnih instalacija

Posjetitelji će zakoračiti u bajkoviti svijet u kojem se povijest i imaginacija spajaju u jedinstvenu vizualnu avanturu. Svjetlosne skulpture oživljavaju dvorce, šume i legende, podsjećajući nas na to da svjetlo uvijek pronalazi način da nas očara i inspirira. Raskošne kočije s konjima, okićene svjetlosnim efektima, evociraju ceremonijalnost plemićkog života, dok lovci i njihovi vjerni psi podsjećaju na stoljetnu tradiciju lova. Svjetlosno interpretiran šumski svijet prepun je nježnosti i simbolike, pri čemu šumske životinje djeluju gotovo kao da su oživjele, a zmaj Trakošćana priziva legende koje sežu stoljećima unatrag. | Foto: Mihael Vukoje