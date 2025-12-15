Obavijesti

BOŽIĆNA BAJKA

FOTO Kao iz filma: Advent u srcu Splita je pravi blagdanski raj

U sumrak je središte Splita zasjalo posebnim adventskim sjajem, pretvarajući gradske ulice i trgove u mjesto toplog blagdanskog ugođaja. Građani su uživali u blagdanskom ambijentu
Adventski ugođaj u centru Splita u sumrak
Riva, Peristil i okolne ulice ispunile su se šetačima koji su uživali u spoju mediteranskog ambijenta i adventske atmosfere. Mirisi kuhanog vina, fritula i drugih blagdanskih delicija širili su se gradom, dok su prigodni glazbeni koncerti dodatno upotpunili večernji doživljaj. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
