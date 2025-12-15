FOTO Kao iz filma: Advent u srcu Splita je pravi blagdanski raj

U sumrak je središte Splita zasjalo posebnim adventskim sjajem, pretvarajući gradske ulice i trgove u mjesto toplog blagdanskog ugođaja. Građani su uživali u blagdanskom ambijentu
Riva, Peristil i okolne ulice ispunile su se šetačima koji su uživali u spoju mediteranskog ambijenta i adventske atmosfere. Mirisi kuhanog vina, fritula i drugih blagdanskih delicija širili su se gradom, dok su prigodni glazbeni koncerti dodatno upotpunili večernji doživljaj.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Poseban ugođaj stvorio je kontrast kamenih zidina stare gradske jezgre i toplog svjetla adventskih dekoracija, što je Splitu dalo prepoznatljiv i autentičan blagdanski pečat.
U opuštenoj atmosferi sumraka, grad je prepun blagdanskih motiva koji su odlična kulisa za fotografije.
