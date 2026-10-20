FOTO Kao naslikana: Ovo je 16 najšarenijih mjesta na svijetu

Planet Zemlja prepuna je nevjerojatnih prizora i prirodnih ljepota. Srećom, do većine prekrasnih, šarenih mjesta može se doći pješice, autobusom ili automobilom, a neke od njih najbolje je promatrati iz zrakoplova
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U nastavku pogledajte prizore najljepših i najšarenijih mjesta na svijetu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte prizore najljepših i najšarenijih mjesta na svijetu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte prizore najljepših i najšarenijih mjesta na svijetu.
| Foto: 123RF
1. Zhangye Danxia u kineskoj pokrajini Gansu -
Reljefni oblici Danxia, smješteni u Nacionalnom geološkom parku Zhangye Danxia, poznati su kao prava poslastica za oči. Stijene i litice dolaze u različitim oblicima – od glatkih do oštrih, a krase ih živopisne boje i impresivna visina.
| Foto: 123RF
Šarene stijene i grebeni koji podsjećaju na dugu doista oduzimaju dah.
| Foto: 123RF
2. Hitachi Seaside Park u Japanu - Japan je diljem svijeta poznat po prekrasnim proljetnim cvjetnim prizorima, no park Hitachi Seaside u prefekturi Ibaraki nešto je posebno. Prostire se na 350 hektara, a obuhvaća zelene površine i cvijeće koje cvjeta u različitim godišnjim dobima.
| Foto: 123RF
U parku se nalaze i zabavni park te brojne biciklističke i pješačke staze s kojih se pruža pogled na nevjerojatnu raskoš boja.
| Foto: 123RF
3. Polja tulipana u Nizozemskoj -
Polja tulipana nalik su muzeju najljepših prizora koje Nizozemska može ponuditi. Tijekom proljeća ondje se mogu vidjeti impresivne površine prekrivene tulipanima živih boja. Pruža se pogled na beskrajne redove jarkocrvenih, ružičastih i žutih cvjetova. Prohladno proljetno vrijeme i vlažno tlo idealni su uvjeti za njihov rast i cvjetanje. Rezultat je nevjerojatna raznolikost vrsta i boja tulipana.
| Foto: 123RF
4. Špilje svjetlećih crva na Novom Zelandu -
Odvojite večer za nezaboravnu vožnju kajakom kroz čarobni podzemni svijet. Riječ je o doista jedinstvenom iskustvu – gdje još možete promatrati svjetleće crve iz kajaka? Osjećaj je gotovo nestvaran. Špilje na jezeru McLaren skrivaju upravo takvu čaroliju. Plutajte ispod svjetlucavih crva, a zatim se pod svjetlošću Mjeseca i zvijezda vratite na obalu.
| Foto: 123RF
5. Rijeka Caño Cristales u Kolumbiji -
Poznata kao „rijeka pet boja” ili „tekuća duga”, ova južnoamerička prirodna znamenitost pokazuje svoje najljepše nijanse između kišne i sušne sezone. Jedinstvena biljna vrsta koja raste na riječnom dnu, Macarenia clavigera, poprima intenzivnu crvenu boju. Njezin se prizor savršeno ističe uz plavu vodu te žuti i zeleni pijesak.
| Foto: 123RF
6. Polja lavande u Provansi u Francuskoj -
Nakon što jednom vidite polja lavande uživo, ljubičasta bi vam boja mogla postati omiljena. Lavanda cvjeta od lipnja do kolovoza, a područje oko planine Mont Ventoux tada se pretvara u prizor kraljevske ljepote. Lavanda, koju često nazivaju i plavim zlatom, koristi se za izradu sapuna i kozmetike. Prošećite mirisnim stazama kroz polja Provanse, od nasada do destilerije, i prepustite se intenzivnim bojama i mirisima.
| Foto: 123RF
7. Park Hitsujiyama u Japanu -
Ovo je jedno od najbližih iskustava koja možete doživjeti kada je riječ o ružičastom tepihu koji je stvorila sama priroda. U travnju i svibnju na velikom brežuljku procvjeta oko 400.000 biljaka plamenca, poznatih i kao mahovinasti floks. Osim toga, u parku raste oko 1000 stabala trešanja, među kojima su japanske trešnje, žalosne trešnje i sorte s dvostrukim laticama, koje cvjetaju u travnju.
| Foto: 123RF
8. Dolina cvijeća u Indiji -
Dolina cvijeća nezaobilazno je odredište za svakoga tko posjećuje Indiju. Mirisi više od 300 vrsta alpskog cvijeća ostavljaju bez daha. Dolina je otvorena za posjetitelje od lipnja do listopada. Pogled prema horizontu otkriva živopisan cvjetni tepih, dok se u pozadini uzdižu planine prekrivene snijegom. Dolina se proteže na otprilike 88 kilometara.
| Foto: 123RF
9. Veliki koraljni greben u Australiji -
Veliki koraljni greben jedno je od najvećih prirodnih čuda Australije. Veći je od Kineskog zida, a često se navodi i kao jedino živo biće na Zemlji vidljivo iz svemira. Ipak, njegovo bogatstvo morskog života ugrožavaju klimatske promjene. Sve veći problem predstavljaju onečišćenje sedimentima, hranjivim tvarima i pesticidima, kao i urbanizacija, industrijski razvoj i ilegalni ribolov. Zakiseljavanje oceana i porast temperature mora dodatno negativno utječu na ovaj osjetljivi ekosustav.
| Foto: 123RF
10. Jezero Pet cvjetova u Kini -
Jezero Pet cvjetova, poznato i kao Wuhua, jedno je od najljepših mjesta u Kini. Ova netaknuta prirodna oaza nalazi se u pokrajini Sečuan, daleko od velikih gradova. Smješteno je na kraju gornjeg toka rijeke Peacock, na nadmorskoj visini od oko 2472 metra, a duboko je približno pet metara. Prema turističkom vodiču China Travel Guide, voda sadržava kalcijev karbonat i vodene biljke različitih boja, što stvara nevjerojatan spektar nijansi – od azurnoplave do tamnozelene i svijetložute.
| Foto: 123RF
11. Napuštena solana na Krimu -
Kombinacija crvene vode, plavog neba i izlaska ili zalaska Sunca stvara prizor koji oduzima dah. Napuštena mjesta ne moraju uvijek djelovati jezivo – neka su, upravo suprotno, nevjerojatno lijepa. Ove nekadašnje solane nude dramatične prizore usporedive s onima u Salar de Uyuniju, najvećoj slanoj ravnici na svijetu. Mještani ovo područje nazivaju Sivash, što znači „trulo more”, zbog neugodnog mirisa koji se širi tijekom ljeta.
| Foto: 123RF
12. Procida u Italiji -
Ovaj šareni raj mali je otok u Napuljskom zaljevu, smješten između talijanskog kopna i većeg otoka Ischije. Na njemu su snimane scene filma „Talentirani gospodin Ripley”. Turisti ga posjećuju kako bi doživjeli autentičan ugođaj ovog dijela Italije. Privlače ih arheološka nalazišta, ostaci drevnih civilizacija, prirodne ljepote i šarmantna obala. Na otoku živi oko 10.000 stanovnika, a prostire se na manje od pet četvornih kilometara.
| Foto: 123RF
13. Luoping u Kini -
Luoping je mali okrug koji je postao omiljeno odredište fotografa željnih snimiti spektakularno „more žutog” koje nastaje kada procvjetaju polja uljane repice. Žuti cvjetovi protežu se sve do horizonta, dok se između njih naziru naselja, a u pozadini uzdižu planine. Pogled s neke uzvisine otkriva posebno impresivan prizor.
| Foto: 123RF
14. Planine Hornocal u Argentini -
Fotografije ovog planinskog lanca izgledaju kao da su digitalno obrađene. Njegova fascinantna geologija ostavlja posjetitelje bez riječi. Planine su prepoznatljive po nevjerojatnim bojama i karakterističnim formacijama u obliku obrnutog slova V. Dio su vapnenačke formacije Yacoraite, koja se proteže od Perua, preko Bolivije, sve do pokrajine Salta i područja Quebrada de Humahuaca u Argentini.
| Foto: 123RF
15. Vrtovi Kawachi Fuji wisteria u Japanu -
Čim zakoračite u vrtove Kawachi Fuji, očarat će vas veličanstveni tuneli pastelnih boja, ispunjeni s oko 150 biljaka glicinije. Dok šetate stazama, možete uživati u nježnim mirisima cvijeća i prizorima ljubičastih, plavih, bijelih i ružičastih cvjetova koji vas okružuju. Najbolje ih je posjetiti početkom svibnja, kada glicinija cvjeta u punom sjaju.
| Foto: 123RF
16. Terasasta rižina polja Yuanyang u Kini -
Ovo je mjesto generacijama svjedočanstvo domišljatosti i vještine naroda Hani. Terasasta rižina polja poznata su po jedinstvenim krajolicima koji se protežu preko planinskih padina. Nagib terasa varira od 15 do 75 stupnjeva, a neke se uzdižu kroz čak 3000 stepenica. Rezultat je neobičan i impresivan krajolik kakav se rijetko može vidjeti bilo gdje drugdje u svijetu.
| Foto: 123RF