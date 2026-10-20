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FOTO Kao naslikana: Ovo je 16 najšarenijih mjesta na svijetu

Planet Zemlja prepuna je nevjerojatnih prizora i prirodnih ljepota. Srećom, do većine prekrasnih, šarenih mjesta može se doći pješice, autobusom ili automobilom, a neke od njih najbolje je promatrati iz zrakoplova
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FOTO Kao naslikana: Ovo je 16 najšarenijih mjesta na svijetu
U nastavku pogledajte prizore najljepših i najšarenijih mjesta na svijetu. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte prizore najljepših i najšarenijih mjesta na svijetu. | Foto: 123RF
Komentari 0

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