MOTIVIRA TISUĆE ŽENA

FOTO Ova mama ne treba filtere za fotke: 'Ja sam živi dokaz da balans posla i obitelji nije mit'

U vremenu kada društvene mreže nerijetko stvaraju nerealne standarde ljepote i života, Brittney Stracener Everett (37), poznata kao StayFitBritt, ističe se svojom autentičnošću. Ova influencerica iz fitness niše izgradila je zajednicu od više od 50 tisuća pratitelja na Instagramu, a ono što je čini drugačijom jest iskrena priča o balansu između karijere, osobnog rasta i obiteljskog života
Na svom profilu StayFitBritt objavljuje sadržaj vezan uz vježbanje, zdravu prehranu i lifestyle rutine, ali njezini pratitelji cijene je i zbog otvorenosti kada govori o izazovima majčinstva i svakodnevnog života. | Foto: Instagram
