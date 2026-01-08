MOTIVIRA TISUĆE ŽENA FOTO Ova mama ne treba filtere za fotke: 'Ja sam živi dokaz da balans posla i obitelji nije mit'

U vremenu kada društvene mreže nerijetko stvaraju nerealne standarde ljepote i života, Brittney Stracener Everett (37), poznata kao StayFitBritt, ističe se svojom autentičnošću. Ova influencerica iz fitness niše izgradila je zajednicu od više od 50 tisuća pratitelja na Instagramu, a ono što je čini drugačijom jest iskrena priča o balansu između karijere, osobnog rasta i obiteljskog života