FOTO Krenulo je fašničko veselje! Evo kako su se mališani zabavljali u Samoboru i Sisku

Stotine mališana iz dječjih vrtića i osnovnih škola sudjelovalo je u veselim povorkama, pokazujući kreativnost i čuvajući bogatu karnevalsku tradiciju. Posebno svečano bilo je u Samoboru, gdje se ove godine obilježava velika, 200. obljetnica fašnika, dok je Sisak još jednom potvrdio koliko je ova manifestacija važan dio lokalne zajednice i kulturne baštine
Sisak je ponovno postao središte veselja, boja i dječjeg smijeha zahvaljujući tradicionalnom fašničkom slavlju koje je okupilo nekoliko stotina mališana iz dječjih vrtića i osnovnih škola.
Sisak je ponovno postao središte veselja, boja i dječjeg smijeha zahvaljujući tradicionalnom fašničkom slavlju koje je okupilo nekoliko stotina mališana iz dječjih vrtića i osnovnih škola.
Šarenu povorku ispunili su razigrani likovi iz bajki, superheroji, životinje, princeze i razni maštoviti kostimi koje su djeca s ponosom predstavila sugrađanima.
Vesela atmosfera zavladala je gradskim ulicama dok su sudionici, uz pjesmu, ples i smijeh, obilježili jedan od najveselijih događaja u godini.
Fašnik je i ove godine organiziran s ciljem očuvanja tradicije i poticanja kreativnosti među najmlađima.
Odgajatelji i učitelji zajedno s djecom mjesecima su pripremali kostime, a trud se jasno vidio u originalnosti i raznolikosti maski koje su oduševile okupljene građane.
Osim povorke, za sudionike i posjetitelje pripremljen je i prigodan zabavni program, uz glazbu i druženje, čime je dodatno naglašena važnost zajedništva i očuvanja kulturnih običaja.
Tradicionalni sisački fašnik svake godine okuplja velik broj djece i njihovih obitelji te potvrđuje kako su ovakva događanja važan dio lokalne zajednice i kulturnog identiteta grada.
U Samoboru je na Trgu kralja Tomislava održana dječja povorka u sklopu obilježavanja 200. obljetnice Samoborskog fašnika, jednog od najstarijih i najpoznatijih karnevalskih događanja u Hrvatskoj.
Stotine mališana iz dječjih vrtića i osnovnih škola prošetalo je središtem grada odjeveno u šarene i maštovite kostime, pretvarajući trg u pravo carstvo veselja i dječje kreativnosti.
U povorci su se mogli vidjeti likovi iz bajki i filmova, superjunaci, životinje te brojne originalne maske koje su djeca pripremala uz pomoć odgajatelja, učitelja i roditelja.
Dječja povorka tradicionalno je jedan od najveselijih dijelova fašničkog programa, a ove godine imala je posebnu simboliku jer se održava u godini obilježavanja velikog jubileja.
Uz pjesmu, ples i razigranu atmosferu, najmlađi sudionici pokazali su koliko je ova manifestacija važan dio samoborske tradicije i identiteta.
Brojni građani i posjetitelji okupili su se kako bi podržali male sudionike i uživali u bogatom programu koji slavi dugogodišnju fašničku baštinu grada.
