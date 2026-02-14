Obavijesti

DJEČJE POVORKE

FOTO Krenulo je fašničko veselje! Evo kako su se mališani zabavljali u Samoboru i Sisku

Stotine mališana iz dječjih vrtića i osnovnih škola sudjelovalo je u veselim povorkama, pokazujući kreativnost i čuvajući bogatu karnevalsku tradiciju. Posebno svečano bilo je u Samoboru, gdje se ove godine obilježava velika, 200. obljetnica fašnika, dok je Sisak još jednom potvrdio koliko je ova manifestacija važan dio lokalne zajednice i kulturne baštine
Sisak: Nekoliko stotina mališana iz dječjih vrtića i osnovnih škola sudjelovalo je na tradicionalnom Sisačkom fašniku
Sisak je ponovno postao središte veselja, boja i dječjeg smijeha zahvaljujući tradicionalnom fašničkom slavlju koje je okupilo nekoliko stotina mališana iz dječjih vrtića i osnovnih škola. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
