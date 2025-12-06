FOTO Križevci su puni zabave: Od maskote, Djeda Božićnjaka do trga prepunog lampica...

Trg je prepun šarenih svjetala, mirisa božićnih delicija i veselja koje okuplja građane svih generacija. Posjetitelje posebno oduševljava kuća Djeda Mraza, u kojoj mališani mogu razgovarati s omiljenim djedicom
Na glavnom trgu posjetitelji uživaju u čarobnoj atmosferi, ukrašenim štandovima, glazbi i mirisima blagdanskih delicija.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na glavnom trgu posjetitelji uživaju u čarobnoj atmosferi, ukrašenim štandovima, glazbi i mirisima blagdanskih delicija.
Gradom prolazi i maskota s kojom se posjetitelji grada vole fotografirati.
Poseban dio programa čini kuća Djeda Mraza, gdje najmlađi mogu uživati u druženju, fotografiranju i razmjeni želja s omiljenim božićnim junakom.
Advent u Križevcima trajat će sve do 11. siječnja, obećavajući brojne aktivnosti i iznenađenja tijekom cijelog blagdanskog razdoblja.
