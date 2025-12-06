Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BOGAT PROGRAM!

FOTO Križevci su puni zabave: Od maskote, Djeda Božićnjaka do trga prepunog lampica...

Trg je prepun šarenih svjetala, mirisa božićnih delicija i veselja koje okuplja građane svih generacija. Posjetitelje posebno oduševljava kuća Djeda Mraza, u kojoj mališani mogu razgovarati s omiljenim djedicom
Otvoren Advent u Križevcima
Na glavnom trgu posjetitelji uživaju u čarobnoj atmosferi, ukrašenim štandovima, glazbi i mirisima blagdanskih delicija. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/29
Na glavnom trgu posjetitelji uživaju u čarobnoj atmosferi, ukrašenim štandovima, glazbi i mirisima blagdanskih delicija. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025