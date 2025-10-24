Obavijesti

PREDIVNA VRSTA!

FOTO Krunati ždralovi predstavljeni su javnosti u Zoološkom vrtu u Zagrebu

Izlegla su se dva mala krunata ždrala, nova nada za ovu rijetku i elegantnu ptičju vrstu. Mladunci su danas prvi put predstavljeni javnosti i sada veselo istražuju svoj novi dom
Zagrebački krunati ždralovi predstavljeni javnosti
Zoološki vrt grada Zagreba danas je s ponosom predstavio svoje najmlađe stanovnike – dva krunata ždrala koja su se izlegla 2. rujna 2025. godine. Ova prekrasna i rijetka ptičja vrsta, poznata po svom elegantnom izgledu i zlatnim “krunama” od perja, još jednom je dokazala da se uz predan rad stručnjaka mogu postići iznimni rezultati u očuvanju životinjskih vrsta. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
