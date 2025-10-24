FOTO Krunati ždralovi predstavljeni su javnosti u Zoološkom vrtu u Zagrebu

Izlegla su se dva mala krunata ždrala, nova nada za ovu rijetku i elegantnu ptičju vrstu. Mladunci su danas prvi put predstavljeni javnosti i sada veselo istražuju svoj novi dom
Zoološki vrt grada Zagreba danas je s ponosom predstavio svoje najmlađe stanovnike – dva krunata ždrala koja su se izlegla 2. rujna 2025. godine. Ova prekrasna i rijetka ptičja vrsta, poznata po svom elegantnom izgledu i zlatnim “krunama” od perja, još jednom je dokazala da se uz predan rad stručnjaka mogu postići iznimni rezultati u očuvanju životinjskih vrsta.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Roditelji mladunaca prava su međunarodna ljubavna priča. Mama ždralica, stara 11 godina, u Zagreb je stigla iz Budimpešte, dok tata, osmogodišnji ždral, dolazi iz njemačkog grada Neuwieda. Njihova se ljubav rasplamsala upravo u hrvatskoj metropoli, a budući da su krunati ždralovi monogamna vrsta, ovaj par ostao je nerazdvojan do danas.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
- Ovo je veliki uspjeh ne samo za naš zoološki vrt, nego i za cijeli europski uzgojni program. Krunati ždralovi rijetko se razmnožavaju u zatočeništvu, pa nas posebno veseli što se naše ptice u Zagrebu osjećaju dovoljno sigurno i ugodno da podižu svoje potomstvo - istaknuli su iz Zoološkog vrta.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Mladunci, koji su u prvih nekoliko tjedana svog života bili pod budnim okom roditelja i čuvara, sada su dovoljno snažni da ih javnost može vidjeti u volijeri. Posjetitelji ih već mogu promatrati kako radoznalo istražuju okolinu i prate svaki pokret svojih brižnih roditelja.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Krunati ždralovi (Balearica regulorum) jedna su od najprepoznatljivijih ptica afričkih savana, a ujedno i simbol elegancije, dostojanstva i vjernosti. Njihova prisutnost u Zoološkom vrtu Zagreb doprinosi edukaciji posjetitelja o važnosti očuvanja ugroženih vrsta i zaštiti prirodnih staništa.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Zagrebački zoo tako je još jednom pokazao da je mjesto gdje se ljubav, znanost i briga o prirodi susreću, a najmlađi stanovnici, dva mala krunata ždrala, postali su novi simbol te uspješne priče.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
