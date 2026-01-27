Obavijesti

FOTO Krunice, orao, gole žene... Pogledajte što su ljudi na našim prostorima najčešće tetovirali

U prostorijama Etnografskog muzeja otvorena je izložba 'Moja koža - kultura tetoviranja'. Na konferenciji za medije ravnateljica Etnografskog muzeja Zvjezdana Antoš i autorica izložbe Tea Rittig predstavile su koncepciju i sadržaj postava koji tetovaže promatraju na drugačiji način
Zagreb: Izložba "Moja koža, kultura tetoviranja" u Etnografskom muzeju
Autorica izložbe Tea, predstavila je koncepciju u kojoj tetovaže promatra ne samo kao modni trend nego kao dinamičan kulturni fenomen s dubokim povijesnim, društvenim i simboličkim značenjima. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Autorica izložbe Tea, predstavila je koncepciju u kojoj tetovaže promatra ne samo kao modni trend nego kao dinamičan kulturni fenomen s dubokim povijesnim, društvenim i simboličkim značenjima.
