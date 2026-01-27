FOTO Krunice, orao, gole žene... Pogledajte što su ljudi na našim prostorima najčešće tetovirali

Prema autorici Tei, tetoviranje nije samo trend koji je trenutno popularan, već praksa s dubokim povijesnim korijenima. U tradicionalnim zajednicama, poput katoličkog stanovništva u Bosni i Hercegovini, tetovaže su imale obredni značaj i često su se radile oko proljetnih blagdana. Motivi, najčešće križevi, služili su kao znak otpora tijekom osmanske okupacije, zaštita od otmice djevojaka i mladih žena te simbol snage i izdržljivosti. Tetoviranje se u početku koristilo i u terapeutske svrhe, što potvrđuju arheološki nalazi, poput egipatskih mumija s tetovažama starima oko 2000 godina prije Krista, te mumija iz Sibira iz razdoblja pazyryčke (Sibirske) kulture. Najstariji dokazi u Europi nalaze se na Ötziju, ledenom čovjeku iz Tirolskih Alpa, čije je tijelo sačuvano prirodnim zamrzavanjem prije više od pet tisuća godina, a postoje i indirektni dokazi da je tetoviranje postojalo i u vučedolskoj kulturi. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL