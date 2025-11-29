Obavijesti

FOTO Ledena bajka u Zagrebu! Građane oduševila sjajna izvedba Orašara na ledu

Ledeni park na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, na kojem će građani ovih dana moći uživati u klizanju, svečano je otvoren predstavom baleta Orašar na ledu - pogledajte kako je bilo
Ledeni park na Trgu kralja Tomislava otvoren uz predstavu Orašar
Baleta Orašar na ledu izveden je u režiji Anje Maksić Japundžić i koreografiji Sandre Pavičić. Bajkovita priča o djevojčici, Orašaru i čarobnoj Zemlji slatkiša oduševila je brojne Zagrepčane, zbog spoja vrhunskog umjetničkog klizanja, vokalnih izvedbi uživo i raskošne scenografije. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
