FOTO Ledena bajka u Zagrebu! Građane oduševila sjajna izvedba Orašara na ledu

Ledeni park na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, na kojem će građani ovih dana moći uživati u klizanju, svečano je otvoren predstavom baleta Orašar na ledu - pogledajte kako je bilo
Baleta Orašar na ledu izveden je u režiji Anje Maksić Japundžić i koreografiji Sandre Pavičić. Bajkovita priča o djevojčici, Orašaru i čarobnoj Zemlji slatkiša oduševila je brojne Zagrepčane, zbog spoja vrhunskog umjetničkog klizanja, vokalnih izvedbi uživo i raskošne scenografije.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Scenografija je doista bila bajkovita...
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Izvođači su dali sve od sebe...
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Unatoč prohladnoj večeri, Zagrepčani su još jednom pokazali koliko su željni zanimljivih događaha u gradu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
