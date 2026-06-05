Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZAISTA SVE POZE...

FOTO Leona Naomii misli da ne provocira mrežastim majicama: 'Ja sam samo senzualna žena'

Influencerica i model Leona Naomii svojim objavama na društvenim mrežama uspješno spaja glamur, modu i lifestyle sadržaj. Njezin Instagram profil ispunjen je fotkama s egzotičnih lokacija
FOTO Leona Naomii misli da ne provocira mrežastim majicama: 'Ja sam samo senzualna žena'
Za razliku od klasičnih influencer profila, Leona često bira odvažnije modne kombinacije i naglašeni fashion pristup, a upravo joj je to donijelo veliku pažnju pratitelja. | Foto: Instagram/leonanaomii
1/94
Za razliku od klasičnih influencer profila, Leona često bira odvažnije modne kombinacije i naglašeni fashion pristup, a upravo joj je to donijelo veliku pažnju pratitelja. | Foto: Instagram/leonanaomii
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026