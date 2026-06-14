FOTO Ljepotica s krilima: Maria upravlja ogromnim avionima i inspirira druge žene

Maria Fagerström je komercijalna pilotkinja na međunarodnim letovima. Aktivna je na društvenim mrežama gdje dijeli sadržaj iz kokpita i s putovanja. Želi približiti avijaciju i inspirirati druge, posebno žene, da postanu pilotkinje
Maria Fagerström je komercijalna pilotkinja koja radi u civilnom zrakoplovstvu. Upravljа putničkim avionima na domaćim i međunarodnim letovima. Njezin posao zahtijeva visoku razinu odgovornosti i preciznosti.
| Foto: Facebook
Maria Fagerström je komercijalna pilotkinja koja radi u civilnom zrakoplovstvu. Upravljа putničkim avionima na domaćim i međunarodnim letovima. Njezin posao zahtijeva visoku razinu odgovornosti i preciznosti. |
Foto: Facebook
Maria Fagerström je komercijalna pilotkinja koja radi u civilnom zrakoplovstvu. Upravljа putničkim avionima na domaćim i međunarodnim letovima. Njezin posao zahtijeva visoku razinu odgovornosti i preciznosti.
| Foto: Facebook
Karijeru u avijaciji razvijala je kroz školovanje i dugogodišnju obuku. Letenje je zanimalo od ranije faze života. Postupno je izgradila profesionalni put do pozicije pilotkinje.
| Foto: Facebook
U poslu nosi standardnu pilotsku uniformu koja naglašava profesionalni izgled. U kokpitu se prikazuje u radnom, tehničkom okruženju. Naglasak je na urednosti i službenom izgledu.
| Foto: Facebook
Često kombinira profesionalni i lifestyle sadržaj u javnim objavama. Njezin izgled na fotografijama spaja uniformu i putničke destinacije. Time stvara prepoznatljiv vizualni identitet.
| Foto: Facebook
Aktivna je na društvenim mrežama, posebno Instagramu. Objavljuje fotografije i videe iz kokpita i s putovanja. Time dokumentira svoj pilotski i putnički život.
| Foto: Facebook
Na društvenim mrežama gradi imidž “influencer pilotkinje”. Dijeli iskustva iz zrakoplovstva kako bi inspirirala druge. Posebno želi potaknuti žene da uđu u avijaciju
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook