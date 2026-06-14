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FOTO Ljepotica s krilima: Maria upravlja ogromnim avionima i inspirira druge žene

Maria Fagerström je komercijalna pilotkinja na međunarodnim letovima. Aktivna je na društvenim mrežama gdje dijeli sadržaj iz kokpita i s putovanja. Želi približiti avijaciju i inspirirati druge, posebno žene, da postanu pilotkinje
FOTO Ljepotica s krilima: Maria upravlja ogromnim avionima i inspirira druge žene
Maria Fagerström je komercijalna pilotkinja koja radi u civilnom zrakoplovstvu. Upravljа putničkim avionima na domaćim i međunarodnim letovima. Njezin posao zahtijeva visoku razinu odgovornosti i preciznosti. | Foto: Facebook
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Maria Fagerström je komercijalna pilotkinja koja radi u civilnom zrakoplovstvu. Upravljа putničkim avionima na domaćim i međunarodnim letovima. Njezin posao zahtijeva visoku razinu odgovornosti i preciznosti. | Foto: Facebook
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