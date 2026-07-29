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INFLUENCERICA I PODUZETNICA

FOTO Nije mogla naći dovoljno dobar bikini za svoje savršeno tijelo pa ih sada dizajnira sama

Jedan od najpoznatijih australskih modela, influencerica i poduzetnica, Natasha Oakley, dugo godina bila je zaštitni znak renomiranog talijanskog beachwear brenda Yamamay, a sada ima svoj brend...
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FOTO Nije mogla naći dovoljno dobar bikini za svoje savršeno tijelo pa ih sada dizajnira sama
Australka, koju na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, već godinama slovi za jednu od najutjecajnijih figura u svijetu kupaćih kostima, a uspješnu manekensku karijeru nadogradila je i poduzetničkom. Naime, zajedno s poslovnom partnericom Devin Brugman suosnivačica je iznimno uspješnog brenda kupaćih kostima Monday Swimwear, a vodi i wellness brend Monday Body te platformu za vježbanje The Pilates Class. | Foto: Instagram/tashoakley
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Australka, koju na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, već godinama slovi za jednu od najutjecajnijih figura u svijetu kupaćih kostima, a uspješnu manekensku karijeru nadogradila je i poduzetničkom. Naime, zajedno s poslovnom partnericom Devin Brugman suosnivačica je iznimno uspješnog brenda kupaćih kostima Monday Swimwear, a vodi i wellness brend Monday Body te platformu za vježbanje The Pilates Class. | Foto: Instagram/tashoakley
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