FOTO Nije mogla naći dovoljno dobar bikini za svoje savršeno tijelo pa ih sada dizajnira sama

Jedan od najpoznatijih australskih modela, influencerica i poduzetnica, Natasha Oakley, dugo godina bila je zaštitni znak renomiranog talijanskog beachwear brenda Yamamay, a sada ima svoj brend...
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Australka, koju na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, već godinama slovi za jednu od najutjecajnijih figura u svijetu kupaćih kostima, a uspješnu manekensku karijeru nadogradila je i poduzetničkom. Naime, zajedno s poslovnom partnericom Devin Brugman suosnivačica je iznimno uspješnog brenda kupaćih kostima Monday Swimwear, a vodi i wellness brend Monday Body te platformu za vježbanje The Pilates Class.
| Foto: Instagram/tashoakley
Australka, koju na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, već godinama slovi za jednu od najutjecajnijih figura u svijetu kupaćih kostima, a uspješnu manekensku karijeru nadogradila je i poduzetničkom. Naime, zajedno s poslovnom partnericom Devin Brugman suosnivačica je iznimno uspješnog brenda kupaćih kostima Monday Swimwear, a vodi i wellness brend Monday Body te platformu za vježbanje The Pilates Class. |
Foto: Instagram/tashoakley
Australka, koju na društvenim mrežama prate milijuni ljudi, već godinama slovi za jednu od najutjecajnijih figura u svijetu kupaćih kostima, a uspješnu manekensku karijeru nadogradila je i poduzetničkom. Naime, zajedno s poslovnom partnericom Devin Brugman suosnivačica je iznimno uspješnog brenda kupaćih kostima Monday Swimwear, a vodi i wellness brend Monday Body te platformu za vježbanje The Pilates Class.
| Foto: Instagram/tashoakley
Ne čudi što upravo ona utjelovljuje prirodnu ljepotu, samopouzdanje i ženstvenost u kolekcijama koje i sama reklamira. Zanosna plavuša prije više od desetak godina krasila je naslovnice vodećih svjetskih modnih magazina.
| Foto: Instagram/tashoakley
Sada njena kolekcija spaja eleganciju, bezvremenski seksepil i suvremene krojeve badića. Kombinacije su osmišljene tako da laskaju različitim ženskim siluetama, s modernim krojevima i pažljivo oblikovanim detaljima koji naglašavaju ženstvenost.
| Foto: Instagram/tashoakley
Natasha Oakley rođena je 14. srpnja 1990. i odrasla je u istočnim predgrađima Sydneya u Australiji, a jedno je vrijeme živjela i u Miamiju. Imala je tek 22 godine kad je počela s blogom A Bikini A Day o zdravom načinu života koji je svaki dan objavljivala uz fotografiju u novom kupaćem kostimu. Njen brend je 2017. godine Evening Standard proglasio jednim od sedam najboljih američkih brendova kupaćih kostima za žene. Časopis Elle je 2022. godine pisao da je njeno poslovanje procijenjeno na preko 63 milijuna dolara te je uvrštena na listu mladih bogataša Australian Financial Reviewa za 2021. godinu.
| Foto: Instagram/tashoakley
U privatnom životu posljednjih mjeseci dijeli sadržaj vezan uz svoje vjenčanje s Garyjem Leejem, koje je održano na Capriju. Tijekom 2025. i 2026. na blogu objavljuje detalje ceremonije, proslave i modnih izdanja s tog događaja.
| Foto: Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley
Foto Instagram/tashoakley