FOTO Ma tko još vikedom broji kalorije - Festival čokolade u Opatiji zasladio vikend

Od 7. do 9. studeng, Opatija je bila najslađi grad u Hrvatskoj, zahvaljujući tradicionalnom Festivalu čokolade, najveem i najstarijem događanju u Hrvatskoj posvećenom ovoj namirnici
Najstariji i najveći Festival čokolade u Optiji obilovao je ponudom - svega i svačega od čokolade i sa čokoladom. Posjetitelji su od petka do nedjelje mogli uživati u različitim verzijama zalogaja koji pruža utjehu i neodoljivo nas vraća u djetinjstvo. Mnogo toga kušalo se odmah, a mnogo toga se i ponijelo kući, tako da će uživanje u slatkim okusima potrajati.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Najstariji i najveći Festival čokolade u Optiji obilovao je ponudom - svega i svačega od čokolade i sa čokoladom. Posjetitelji su od petka do nedjelje mogli uživati u različitim verzijama zalogaja koji pruža utjehu i neodoljivo nas vraća u djetinjstvo. Mnogo toga kušalo se odmah, a mnogo toga se i ponijelo kući, tako da će uživanje u slatkim okusima potrajati. |
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Najstariji i najveći Festival čokolade u Optiji obilovao je ponudom - svega i svačega od čokolade i sa čokoladom. Posjetitelji su od petka do nedjelje mogli uživati u različitim verzijama zalogaja koji pruža utjehu i neodoljivo nas vraća u djetinjstvo. Mnogo toga kušalo se odmah, a mnogo toga se i ponijelo kući, tako da će uživanje u slatkim okusima potrajati.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Festival, naravno, nije mogao proći bez simbola Opatije - djevojke na čiju je ruku sletio galeb...
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Dražeje od bijele ili crne čokolade, punjene lješjacima, likerom od višnje, kave ili grožđicama bile su omiljeni desert klinaca 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, ali ni danas ne izlaze iz mode...
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Kakav bi to bio Festival bez Dubai čokolade? Prema informacijama iz Kraša, ovaj proizvod uz čokoladu sadrži kremu od pistacije, prženi kadaif i tahini pastu... Zvuči odlično, blago onima koji su kušali!
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Izbor većine posjetitelja bio je - od svega pomalo...
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL