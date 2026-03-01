FOTO Mačja elita na Kantridi: Rijeka je postala središte međunarodne izložbe mačaka

Atletska dvorana Kantrida ovoga je vikenda bila pretvorena u pravu mačju metropolu: na Međunarodnoj izložbi mačaka, održanoj 28. veljače sudjelovalo je više od stotinu mačaka. Izložba traje još danas
Organizator, Klub ljubitelja mačaka Felis Croatia, član je World Cat Federation, a izložba se održava u skladu s najvišim standardima međunarodne mačje scene. Događaj je otvoren publici od 10 do 18 sati oba dana, uz očekivano velik interes ljubitelja životinja iz regije.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Program izložbe obuhvaćao je: Natjecanja u kategorijama koji uključuje kategoriju najbolja odrasla mačka, najbolji junior, najbolji mačić i najbolji kastrat.
Mačju modnu reviju dizajnerice i uzgajivačice Gordane Radić, koja je održana u subotu oko 15 sati.
Danas se održava Svečani Best in Show program, u kojemu je izabrana najljepša mačka izložbe, u 16 sati.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Među brojnim mačkama zastupljene su ove pasmine: Maine Coon, Norveška šumska mačka, Abisinska, Bengalska, Sibirska, Ocicat, Perzijska, Devon Rex, Ragdoll, Britanska kratkodlaka, te bezdlaka Sfinx mačka.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Osim natjecanja i izložbenog dijela, posjetitelji su se mogli informirati o pravilnoj prehrani, uzgoju i njezi mačaka te razmijeniti iskustva sa stručnjacima – veterinarima i uzgajivačima. Na izložbi su sudjelovali i predstavnici skloništa Kitten Safe House, čime je naglašena važnost odgovornog pristupa usvajanju i brizi o kućnim ljubimcima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
