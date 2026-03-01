FOTO Mačja elita na Kantridi: Rijeka je postala središte međunarodne izložbe mačaka

Osim natjecanja i izložbenog dijela, posjetitelji su se mogli informirati o pravilnoj prehrani, uzgoju i njezi mačaka te razmijeniti iskustva sa stručnjacima – veterinarima i uzgajivačima. Na izložbi su sudjelovali i predstavnici skloništa Kitten Safe House, čime je naglašena važnost odgovornog pristupa usvajanju i brizi o kućnim ljubimcima. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL