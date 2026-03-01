Obavijesti

TRAJE JOŠ DANAS

FOTO Mačja elita na Kantridi: Rijeka je postala središte međunarodne izložbe mačaka

Atletska dvorana Kantrida ovoga je vikenda bila pretvorena u pravu mačju metropolu: na Međunarodnoj izložbi mačaka, održanoj 28. veljače sudjelovalo je više od stotinu mačaka. Izložba traje još danas
Rijeka: Međunarodna izložba mačaka
Organizator, Klub ljubitelja mačaka Felis Croatia, član je World Cat Federation, a izložba se održava u skladu s najvišim standardima međunarodne mačje scene. Događaj je otvoren publici od 10 do 18 sati oba dana, uz očekivano velik interes ljubitelja životinja iz regije. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
