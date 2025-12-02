FOTO Marijana iz Splita (48) oduševljava svojim izgledom: Pogledajte tu savršenu formu!

Splitska trenerica Marijana Pašalić (48), poznata na Instagramu kao fit_with_mary, redovito dijeli savjete o vježbanju, zdravom životu i pravilnoj prehrani, a sve to prate fotografije njezine besprijekorne linije
Marijana Pašalić Mary diplomirana je trenerica fitnessa, certificirana trenerica pilatesa i nutricionistica iz Splita koja je u trenerskom poslu preko 25 godina.
Poznata je po svom Instagram profilu fit_with_Mary, koji je fokusiran na aerobik, pilates, funkcionalni trening, a posljednjih 15 godina i na reformer. Ima 48 godina i majka je dvije djevojčice.
Osim savjeta za trening, daje i savjete o prehrani, a ima i svoje fitness programe kojima svojim klijenticama pomaže da dođu do zavidne linije.
Tvrdi da je za liniju poput njene jako važno istezanje te da treba raditi vježbe za cijelo tijelo s naglaskom na željene mišiće.
Kretanje je bitno svaki dan, tako da u dane kada nemate trening šetate i obavezno svaki dan napravite 10.000 koraka, savjetuje.
