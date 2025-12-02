Obavijesti

FOTO Marijana iz Splita (48) oduševljava svojim izgledom: Pogledajte tu savršenu formu!

Splitska trenerica Marijana Pašalić (48), poznata na Instagramu kao fit_with_mary, redovito dijeli savjete o vježbanju, zdravom životu i pravilnoj prehrani, a sve to prate fotografije njezine besprijekorne linije
Marijana Pasalic, fitness trenerica
Marijana Pašalić Mary diplomirana je trenerica fitnessa, certificirana trenerica pilatesa i nutricionistica iz Splita koja je u trenerskom poslu preko 25 godina. | Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram
