FOTO Međunarodna izložba pisanica: Pogledajte ljepotu naše baštine i ostalih zemalja

U Podravskim Sesvetama svečano je otvorena 13. međunarodna izložba i radionica pisanica pod nazivom 'Pisanica - uspomena i prijateljstva', jedinstvena manifestacija koja iz godine u godinu okuplja čuvare tradicije i majstore ukrašavanja uskrsnih jaja
Ovogodišnje izdanje dodatno je potvrdilo svoj međunarodni karakter dolaskom umjetnika iz Mađarska i Austrija, koji su zajedno s domaćim sudionicima predstavili bogatstvo tehnika i stilova. Posjetitelji su tako imali priliku upoznati različite pristupe – od tradicionalnog ukrašavanja voskom i tehnike struganja do suvremenih umjetničkih interpretacija pisanica.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
|
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Uz inozemne goste, hrvatsku baštinu predstavili su umjetnici iz brojnih krajeva zemlje, uključujući Dubrovačko-neretvanska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija te Koprivničko-križevačka županija. Raznolikost sudionika omogućila je jedinstven pregled uskrsnih običaja i kulturnog izraza iz različitih dijelova Hrvatske na jednom mjestu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Domaćin, inicijator i organizator manifestacije je Josip Cugovčan, koji već godinama uspješno njeguje i promovira ovu tradiciju. Posebnu pozornost privukle su radionice na kojima su sudionici mogli uživo pratiti tehnike izrade pisanica. Među istaknutim sudionicama bile su Milica Bogat Ivančan iz Molvi, koja je prezentirala batik tehniku ukrašavanja voskom, te Jagoda Konjuh iz Dola u dubrovačkom primorju, koja je predstavila tehniku vrućeg voska.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Manifestacija „Pisanica – uspomena i prijateljstva“ još jednom je potvrdila važnost očuvanja tradicijskih vještina i njihovog prenošenja na nove generacije, ali i pokazala kako kulturna baština može biti snažan most povezivanja među narodima.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL