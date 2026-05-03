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FOTO Ovaj model prkosi idealima i ruši stereotipe: 'Ne skrivam svoje tijelo, volim ga!'

U svijetu mode, gdje su standardi ljepote desetljećima bili strogo definirani, sve više prostora dobivaju žene koje pomiču granice i mijenjaju percepciju tijela. Upravo zato se Emma Arletta našla u središtu pažnje nakon što je odlučila otvoreno pokazati svoje obline i poslati snažnu poruku o prihvaćanju sebe
FOTO Ovaj model prkosi idealima i ruši stereotipe: 'Ne skrivam svoje tijelo, volim ga!'
Emma Arletta (29) ne pristaje na nametnute ideale, već svoj izgled koristi kao alat za promjenu - naglašavajući da ljepota ne dolazi u jednoj veličini. U industriji u kojoj su dugo dominirali izrazito mršavi modeli, njezin pristup predstavlja osvježenje i inspiraciju mnogima. | Foto: Instagram/emma.arletta
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Emma Arletta (29) ne pristaje na nametnute ideale, već svoj izgled koristi kao alat za promjenu - naglašavajući da ljepota ne dolazi u jednoj veličini. U industriji u kojoj su dugo dominirali izrazito mršavi modeli, njezin pristup predstavlja osvježenje i inspiraciju mnogima. | Foto: Instagram/emma.arletta
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