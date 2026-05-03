FOTO Ovaj model prkosi idealima i ruši stereotipe: 'Ne skrivam svoje tijelo, volim ga!'

U svijetu mode, gdje su standardi ljepote desetljećima bili strogo definirani, sve više prostora dobivaju žene koje pomiču granice i mijenjaju percepciju tijela. Upravo zato se Emma Arletta našla u središtu pažnje nakon što je odlučila otvoreno pokazati svoje obline i poslati snažnu poruku o prihvaćanju sebe
Emma Arletta (29) ne pristaje na nametnute ideale, već svoj izgled koristi kao alat za promjenu - naglašavajući da ljepota ne dolazi u jednoj veličini. U industriji u kojoj su dugo dominirali izrazito mršavi modeli, njezin pristup predstavlja osvježenje i inspiraciju mnogima.
| Foto: Instagram/emma.arletta
Emma Arletta (29) ne pristaje na nametnute ideale, već svoj izgled koristi kao alat za promjenu - naglašavajući da ljepota ne dolazi u jednoj veličini. U industriji u kojoj su dugo dominirali izrazito mršavi modeli, njezin pristup predstavlja osvježenje i inspiraciju mnogima.
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Foto: Instagram/emma.arletta
Emma Arletta (29) ne pristaje na nametnute ideale, već svoj izgled koristi kao alat za promjenu - naglašavajući da ljepota ne dolazi u jednoj veličini. U industriji u kojoj su dugo dominirali izrazito mršavi modeli, njezin pristup predstavlja osvježenje i inspiraciju mnogima.
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Ova manekenka ističe kako je ključ svega samopouzdanje. Umjesto skrivanja “nedostataka”, ona ih pretvara u svoju najveću snagu. Fotografije koje dijeli često su neobrađene i autentične, čime želi pokazati realnu sliku ženskog tijela — bez filtera i iluzija.
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Njezina poruka posebno odjekuje među ženama koje su se godinama osjećale isključeno iz modne industrije. Ona potiče prihvaćanje vlastitog tijela i naglašava da standardi ljepote nisu univerzalni. Upravo takav pristup sve više mijenja modnu scenu i otvara vrata većoj raznolikosti.
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Ovakvi primjeri pokazuju kako se modna industrija postupno mijenja. Plus-size modeli danas sve češće sudjeluju u velikim kampanjama i editorijalima, čime se brišu granice između “standardne” i “alternativne” ljepote.
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