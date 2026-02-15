FOTO Lacoste iznenadio novim konceptom: Sad ima i svoj kafić!

Lacoste je u Parizu otvorio svoj prvi stalni kafić, Café Lacoste, u blizini glavnog butika. Uređen u prepoznatljivim zeleno-bijelim tonovima, nudi cjelodnevni meni, specialty kavu i signature napitke, a u sklopu prostora nalazi se i mali concept store
U nastavku pogledajte kako izgleda novi Lacoste kafić koji se otvara u Parizu.
Café Lacoste otvoren je u Parizu na adresi 16 Avenue Franklin D. Roosevelt, u blizini glavnog Lacoste butika u 8. arondismanu. Riječ je o prvom stalnom kafiću koji je brend otvorio u francuskoj prijestolnici, čime dodatno širi svoj prepoznatljivi stil života izvan mode.
Prostor od oko 100 četvornih metara uređen je u prepoznatljivim zelenim i bijelim tonovima, uz detalje inspirirane tenisom. Dizajn interijera spaja sportsku eleganciju i pariški šarm, stvarajući sofisticiranu, ali opuštenu atmosferu.
Jelovnik potpisuje chef Thierry Paludetto, a fokusiran je na lagana jela koja se mogu konzumirati tijekom cijelog dana. U ponudi su club sendviči, sezonske salate i vizualno atraktivni deserti poput prepoznatljivih Polo Cakes.
Posebna pažnja posvećena je ponudi pića koja uključuje specialty kavu i kreativne latte napitke u okusima poput pistacije, vanilije, ube i chaija. Među signature opcijama ističu se L’Eau de Croco s kokosovom vodom, matchom i đumbirom te bezalkoholni koktel Le Chose.
Café Lacoste zamišljen je kao moderno mjesto susreta za Parižane, turiste i modne entuzijaste. Spoj je klupskog ugođaja i urbanog dnevnog boravka u kojem se može uživati u pauzi od gradske vreve.
U sklopu kafića nalazi se i mali concept store s odabranim Lacoste proizvodima. Posjetitelji mogu kupiti porculan, tekstil i gourmet artikle te tako dio iskustva ponijeti sa sobom.
