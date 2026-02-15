Obavijesti

LUKSUZ I KAVA

FOTO Lacoste iznenadio novim konceptom: Sad ima i svoj kafić!

Lacoste je u Parizu otvorio svoj prvi stalni kafić, Café Lacoste, u blizini glavnog butika. Uređen u prepoznatljivim zeleno-bijelim tonovima, nudi cjelodnevni meni, specialty kavu i signature napitke, a u sklopu prostora nalazi se i mali concept store
U nastavku pogledajte kako izgleda novi Lacoste kafić koji se otvara u Parizu. | Foto: Canva/Lacoste
