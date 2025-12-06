FOTO Motomrazovi u Osijeku: Omiljeno događanje za Advent u gradu oduševilo sve uzraste

Središnji osječki Trg Ante Starčevića danas je ispunila zvuk motora i dobro raspoloženje, nakon što su tradicionalno stigli Motomrazovi, jedan od najomiljenijih adventskih događaja u gradu
U svojim prepoznatljivim crvenim kostimima, motociklisti su kao i svake godine privukli veliku pozornost prolaznika, posebno djece koja su ih oduševljeno dočekala uz smijeh i mahanje.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U svojim prepoznatljivim crvenim kostimima, motociklisti su kao i svake godine privukli veliku pozornost prolaznika, posebno djece koja su ih oduševljeno dočekala uz smijeh i mahanje. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U svojim prepoznatljivim crvenim kostimima, motociklisti su kao i svake godine privukli veliku pozornost prolaznika, posebno djece koja su ih oduševljeno dočekala uz smijeh i mahanje.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Dolazak Motomrazova donio je dodatnu dozu blagdanskog duha, a mnogi građani iskoristili su priliku za fotografiranje i druženje s dobro raspoloženim motoristima.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ovaj veseli običaj, koji spaja ljubav prema motorima i božićnoj atmosferi, već je postao neizostavan dio osječkog adventskog programa, unoseći toplinu i radost u središte grada.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL