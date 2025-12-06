Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TRADICIJA

FOTO Motomrazovi u Osijeku: Omiljeno događanje za Advent u gradu oduševilo sve uzraste

Središnji osječki Trg Ante Starčevića danas je ispunila zvuk motora i dobro raspoloženje, nakon što su tradicionalno stigli Motomrazovi, jedan od najomiljenijih adventskih događaja u gradu
Osijek: Tradicionalni dolazak motomrazova na Trg Ante Starčevića
U svojim prepoznatljivim crvenim kostimima, motociklisti su kao i svake godine privukli veliku pozornost prolaznika, posebno djece koja su ih oduševljeno dočekala uz smijeh i mahanje. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/20
U svojim prepoznatljivim crvenim kostimima, motociklisti su kao i svake godine privukli veliku pozornost prolaznika, posebno djece koja su ih oduševljeno dočekala uz smijeh i mahanje. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025