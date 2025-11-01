FOTO Muzej zaboravljenih priča zasjao u duhu Noći vještica: Čarobna scenografija oduševila

U samom srcu Zagreba, u Muzeju zaboravljenih priča na Ilici 26, Noć vještica ove je godine dobila posebno čarobno i jezivo ruho. Jezive dekoracije učinile su prostor još atraktivnijim i zanimljivijim za posjetitelje
Umjetnik Zdenko Bašić ponovno je oživio stvorenja iz hrvatskih narodnih predaja kroz raskošnu scenografiju, ilustracije i lutke koje stvaraju dojam svijeta između sna i jave.
Posjetitelji su mogli zakoračiti u prostor pun tame, svjetlosti i mitoloških bića te doživjeti priče koje su nekoć prenosile generacije uz ognjište.
Muzej je tako postao jedno od najspooky mjesta u Zagrebu, idealno za one koji su željeli Halloween provesti u društvu vila, vukodlaka i duhova prošlih vremena.
