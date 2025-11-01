Obavijesti

'NAJSTRAŠNIJE MJESTO'

FOTO Muzej zaboravljenih priča zasjao u duhu Noći vještica: Čarobna scenografija oduševila

U samom srcu Zagreba, u Muzeju zaboravljenih priča na Ilici 26, Noć vještica ove je godine dobila posebno čarobno i jezivo ruho. Jezive dekoracije učinile su prostor još atraktivnijim i zanimljivijim za posjetitelje
Zagreb: Najstrašnija noć u Muzeju zaboravljenih priča
Umjetnik Zdenko Bašić ponovno je oživio stvorenja iz hrvatskih narodnih predaja kroz raskošnu scenografiju, ilustracije i lutke koje stvaraju dojam svijeta između sna i jave. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
