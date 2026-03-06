Obavijesti

FOTO Na Bačvicama se otvara luksuzni hotel od 15 mil. eura!

Na splitskim Bačvicama uskoro se otvara novi boutique hotel Venturo. Smješten svega nekoliko minuta od Dioklecijanove palače i Rive, imat će 24 sobe, rooftop bazen, pogled na grad te restoran, spa i cocktail bar
Na splitskim Bačvicama uskoro se otvara novi boutique hotel koji bi mogao privući goste željne luksuza, dizajna i autentičnog dalmatinskog ugođaja. Riječ je o hotelu Venturo iza kojeg stoji Westgate grupa, splitski investitor poznat po projektima Dalmatia Tower i AC Hotel by Marriott. | Foto: PROMO
