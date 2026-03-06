FOTO Na Bačvicama se otvara luksuzni hotel od 15 mil. eura!

Na splitskim Bačvicama uskoro se otvara novi boutique hotel Venturo. Smješten svega nekoliko minuta od Dioklecijanove palače i Rive, imat će 24 sobe, rooftop bazen, pogled na grad te restoran, spa i cocktail bar
Na splitskim Bačvicama uskoro se otvara novi boutique hotel koji bi mogao privući goste željne luksuza, dizajna i autentičnog dalmatinskog ugođaja. Riječ je o hotelu Venturo iza kojeg stoji Westgate grupa, splitski investitor poznat po projektima Dalmatia Tower i AC Hotel by Marriott.
U projekt je uloženo oko 15 milijuna eura, a njime kompanija dodatno širi svoj hotelski portfelj. Venturo će pritom imati i jednu posebnost – bit će jedini hotel u Hrvatskoj koji posluje unutar globalne kolekcije Design Hotels.
Design Hotels djeluje u portfelju Marriott Internationala, najveće i jedne od najprestižnijih hotelskih grupacija na svijetu, a okuplja pomno odabrane boutique hotele koji se izdvajaju snažnim autorskim konceptom, arhitekturom inspiriranom lokalnom kulturom i izrazito individualnim pristupom gostima. Venturo je ujedno i drugi projekt Westgate grupe razvijen u partnerstvu s Marriott Internationalom.
Otvaranje hotela planirano je do kraja travnja, a zahvaljujući globalnoj distribucijskoj mreži i programu vjernosti Marriott Bonvoy prve rezervacije za nadolazeću sezonu već stižu s međunarodnih tržišta.
Hotel Venturo smješten je svega nekoliko minuta hoda od Dioklecijanove palače, Rive te trajektne i željezničke luke. Ta lokacija stavlja ga u samo središte turističkog i urbanog života Splita, u neposrednoj blizini jedne od najpoznatijih gradskih plaža i jedne od najprepoznatljivijih mikrodestinacija grada.
Hotel ima ukupno 24 smještajne jedinice veličine od 25 do 85 četvornih metara. Interijeri su osmišljeni kao suvremeni mediteranski prostori u kojima se spajaju minimalistički dizajn, prirodni materijali i elementi lokalne kulturne baštine.
Venturo će poslovati kao adults only hotel pa će biti namijenjen gostima koji traže mirniji i sofisticiraniji boravak. Uz smještaj, gostima će biti na raspolaganju restoran inspiriran modernom mediteranskom kuhinjom, cocktail bar zamišljen kao društveni centar hotela te garden terrace prostor za opuštena druženja. Ponudu će zaokružiti wellness i spa zona, dok se u sklopu hotela nalazi i fitness prostor.
Jedan od aduta hotela bit će i rooftop terasa površine oko 100 četvornih metara s bazenom i panoramskim pogledom na centar grada. Hotel ima i vlastitu garažu, a dobra vijest za ljubitelje životinja je da je Venturo pet friendly pa gosti mogu boraviti zajedno sa svojim kućnim ljubimcima.
Hotel će voditi Mario Ivić, rođeni Splićanin, bivši profesionalni košarkaš i dugogodišnji hotelski profesionalac s gotovo dva desetljeća međunarodnog iskustva u vodećim hotelskim kompanijama, među kojima su Starwood Hotels and Resorts, TUI Group i Marriott International. U svojoj prethodnoj ulozi vodio je otvaranje hotela The Isolano na otoku Cresu, prvog Autograph Collection hotela u Hrvatskoj.
- Projekt Venturo osmišljen je kao spoj suvremenog dizajna i autentičnog dalmatinskog identiteta. U eksterijeru su korišteni prirodni materijali poput bračkog kamena, dok su dekorativni motivi u interijeru inspirirani tradicionalnim drniškim vezom i reinterpretirani kroz suvremeni dizajnerski jezik. Svaku sobu i javni prostor dodatno obogaćuju originalna umjetnička djela akademske slikarice Vere Mekinić inspirirana dalmatinskim krajolikom i mediteranskim svjetlom - pojasnio je direktor Ventura.
Ivić je dodao da mu je velika čast voditi Venturo i pridružiti se Westgate grupi u stvaranju projekata koji gostima nude autentična iskustva i novu energiju suvremenog jadranskog hotelijerstva.
- Venturo vidim kao hotel koji gostima omogućuje da Split dožive iznutra, kroz kulturu, gastronomiju, umjetnost i svakodnevni ritam grada - kaže Ivić te dodaje kako i ime hotela nosi snažnu simboliku.
Naime, naziv Venturo proizlazi iz izraza tempo venturo koji na latinskom znači vrijeme koje dolazi, odnosno budućnost. Ime se povezuje i s riječju ventus koja znači vjetar i simbolizira kretanje, dolazak i promjenu. Upravo ta ideja dinamike i novog poglavlja oblikovala je identitet projekta.
Prvi čovjek Westgate grupe, Josip Komar, ističe kako Venturo označava uvertiru za projekte koji tek dolaze.
- Naš cilj bio je stvoriti hotel koji neće biti samo mjesto boravka za goste, već prostor koji prenosi autentični duh Splita, njegovu toplinu, mediteranski karakter i način života. Venturo je zamišljen kao intimni boutique hotel koji spaja suvremeni dizajn, lokalnu umjetnost i kulturu te gostima omogućuje da Split dožive na autentičan i osoban način. Istovremeno ovaj projekt za nas predstavlja važnu prekretnicu u razvoju Westgate grupe. Venturo je svojevrsna uvertira u mnogo veće projekte koje uskoro pokrećemo u Splitu. Riječ je, kaže Komar, o investicijama koje bi trebale značajno doprinijeti transformaciji turističke ponude grada i dodatno pozicionirati Split na karti najatraktivnijih mediteranskih destinacija.
- Naš je cilj razvijati projekte koji ne podižu samo standard hotelske ponude već stvaraju novu energiju u destinaciji i redefiniraju način na koji se doživljava turizam na Jadranu - poručio je Josip Komar.
