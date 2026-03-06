FOTO Na Bačvicama se otvara luksuzni hotel od 15 mil. eura!

Prvi čovjek Westgate grupe, Josip Komar, ističe kako Venturo označava uvertiru za projekte koji tek dolaze. - Naš cilj bio je stvoriti hotel koji neće biti samo mjesto boravka za goste, već prostor koji prenosi autentični duh Splita, njegovu toplinu, mediteranski karakter i način života. Venturo je zamišljen kao intimni boutique hotel koji spaja suvremeni dizajn, lokalnu umjetnost i kulturu te gostima omogućuje da Split dožive na autentičan i osoban način. Istovremeno ovaj projekt za nas predstavlja važnu prekretnicu u razvoju Westgate grupe. Venturo je svojevrsna uvertira u mnogo veće projekte koje uskoro pokrećemo u Splitu. Riječ je, kaže Komar, o investicijama koje bi trebale značajno doprinijeti transformaciji turističke ponude grada i dodatno pozicionirati Split na karti najatraktivnijih mediteranskih destinacija. | Foto: PROMO