FOTO Na Ekotlonu bilo je sve samo ne dosadno: Nastupili su Kedžo i Zsa Zsa

Ekotlon na Bundeku okupio je ljubitelje prirode, sporta i zdravog načina života, a program je i u poslijepodnevnim satima nudio brojne sadržaje. Poslijepodne se dodatno zahuktala, uz aktivnosti, druženje i program koji je trajao do večeri
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Ekotlon Ekotlon na Bundeku okupio je ljubitelje prirode, sporta i zdravog načina života, a program je tijekom dana nudio sadržaje za različite interese. U poslijepodnevnim satima, posjetitelji su i dalje mogli uživati u brojnim aktivnostima i opuštenoj atmosferi.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ekotlon Ekotlon na Bundeku okupio je ljubitelje prirode, sporta i zdravog načina života, a program je tijekom dana nudio sadržaje za različite interese. U poslijepodnevnim satima, posjetitelji su i dalje mogli uživati u brojnim aktivnostima i opuštenoj atmosferi. |
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ekotlon Ekotlon na Bundeku okupio je ljubitelje prirode, sporta i zdravog načina života, a program je tijekom dana nudio sadržaje za različite interese. U poslijepodnevnim satima, posjetitelji su i dalje mogli uživati u brojnim aktivnostima i opuštenoj atmosferi.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Posjetitelji su i poslijepodne mogli sudjelovati u različitim sportskim i rekreativnim sadržajima na Bundeku.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Program je uključivao različite radionice povezane s ekologijom i prirodom, među kojima je bila i radionica izrade bonsaija.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Tijekom događanja posjetitelji su mogli kušati i kupiti egzotično voće, ali i pronaći nešto za pojesti i osvježiti se.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Kako se dan bližio kraju, Ekotlon je dobio još opušteniju festivalsku atmosferu, uz druženje posjetitelja i glazbeni program. Na pozornici su nastupili i Damir Kedžo i Zsa Zsa.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL