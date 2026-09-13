Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZAVRŠIO ZA OVU GODINU

FOTO Na Ekotlonu bilo je sve samo ne dosadno: Nastupili su Kedžo i Zsa Zsa

Ekotlon na Bundeku okupio je ljubitelje prirode, sporta i zdravog načina života, a program je i u poslijepodnevnim satima nudio brojne sadržaje. Poslijepodne se dodatno zahuktala, uz aktivnosti, druženje i program koji je trajao do večeri
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Ekotlon na jezeru Bundek 2
Ekotlon Ekotlon na Bundeku okupio je ljubitelje prirode, sporta i zdravog načina života, a program je tijekom dana nudio sadržaje za različite interese. U poslijepodnevnim satima,  posjetitelji su i dalje mogli uživati u brojnim aktivnostima i opuštenoj atmosferi. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/244
Ekotlon Ekotlon na Bundeku okupio je ljubitelje prirode, sporta i zdravog načina života, a program je tijekom dana nudio sadržaje za različite interese. U poslijepodnevnim satima,  posjetitelji su i dalje mogli uživati u brojnim aktivnostima i opuštenoj atmosferi. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026