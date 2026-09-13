Veliki tjedni horoskop: Djevice će upoznati nekog zanimljivog, Jarac se previše iscrpljuje

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - U radnoj sredini naći ćete se u centru pozornosti. Mogli biste se žaliti da ste preopterećeni i da radite više za druge nego sami za sebe, no u konačnici vaš će se trud isplatiti. No izloženost stresu teško ćete izbjeći.

Ljubav - Više ćete dobiti od partnera budete li mu pokazivali nasmiješenu i raspoloženu stranu svoje prirode, umjesto da ga dočekujete s kritikom i namrgođenim izrazom lica. Potrudite se oko njega, razgovarajte, pokažite dobru volju. No moguće su i svađe.

Zdravlje - Mogli biste imati izraženijih zdravstvenih tegoba pa obavite pretrage. Mučit će vas i psihički umor koji će prouzročiti neriješeni međuljudski odnosi, osobito obiteljski. Žene ovog znaka su opterećene kućnim poslovima.

Najbolji dan: 17. rujna

Najlošiji dan: 13. rujna

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Zvijezde će istaknuti vaše umjetničke i kreativne potencijale. Mogla bi vam se pružiti prigoda za javni nastup, izložbu ili promociju, što nikako ne biste smjeli propustiti. Ostvarivat ćete zamišljeno.

Ljubav - Obratite pozornost na svaki detalj ili situaciju koja bi vas mogla uznemiriti. Dođe li do zahlađenja u braku, potrudite se odmah reagirati i s partnerom razjasniti nejasnoće. Ne dopustite da prerastu u krupan problem koji ćete poslije teško riješiti.

Zdravlje - Imat ćete obilje fizičke energije, ali psihički ćete osjećati umor. Preopterećeni ste poslom i drugim obavezama pa ne stignete misliti na sebe. Pronađite malo slobodnog vremena za aktivnosti koje vas vesele.

Najbolji dan: 19. rujna

Najlošiji dan: 14. rujna

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Aktivnije ćete se uključiti u poslovna zbivanja, razgovarati o teškoćama i pronalaziti nove načine za njihovo rješavanje. Originalnim idejama podići ćete kvalitetu poslovanja na višu razinu.

Ljubav - Gajite li već dulje vremena simpatije prema svom kolegi, pružit će vam se prilika da razmijenite osjećaje i produbite odnos. Bit će dovoljno da vam ta osoba uputi smiješak ili lijepu riječ, pa da vam uljepša dan i učini vas sretnima i zadovoljnima.

Zdravlje - U odličnom ste razdoblju pa vašem zdravlju ne prijete poremećaji. Osjećat ćete se sjajno! Boravak na svježem zraku i redovito kretanje pomoći će vam da održite dobru formu, ali i sjajno raspoloženje.

Najbolji dan: 13. rujna

Najlošiji dan: 18. rujna

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Mogući su dobici preko partnerskih odnosa ili novac dobiven preko nasljeđa. Obrazovanje i poslovno usavršavanje bit će važni, pa će vam rad na usavršavanju znanja višestruko isplatiti.

Ljubav - Odnos s partnerom će se poboljšati. Bit će još uvijek nadmudrivanja i pametovanja tko je od vas dvoje više u pravu, no bitno smirenije ćete to primati ka srcu. Samci, osoba koju ste nekad jako voljeli i niste preboljeli mogla bi opet ući u vaš život.

Zdravlje - Bit ćete odlično raspoloženi i zabavni pa ćete se odazivati pozivima prijatelja za izlaske. No Mars u vašem znaku upozorava: klonite se prevelikih tjelesnih naprezanja i svega što vas izlaže stresu i gubitku energije.

Najbolji dan: 15. rujna

Najlošiji dan: 19. rujna

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Raspolagat ćete zavidnom količinom energije i entuzijazma. Unutarnji motor tjerat će vas na aktivnost, a ambicije vam, usprkos zaprekama, neće dopustiti odmor i odustajanje. Bit ćete ambiciozni.

Ljubav - Smatrate li da svom partneru možete oprostiti pogreške, zanemarivanje ili čak nevjeru iz prošlosti, vaša veza ima perspektivu. Više se potrudite oko voljene osobe. Mnogi samci će sresti osobu u koju će se zaljubiti i s kojom će zasnovati vezu punu proturječnosti.

Zdravlje - U odličnom ste razdoblju, puni energije i dobrog raspoloženja. Stres na poslu dobro ćete podnositi, a želja za promjenama probuditi će u vama pustolova. No pazite da ne pretjerujete u psihofizičkom iscrpljivanju.

Najbolji dan: 17. rujna

Najlošiji dan: 16. rujna

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Pronalazit ćete razne načine kako biste oplodili svoj kapital, ušteđevinu ili zaradili više novca, a rezultati će biti jako dobri. Odnosi sa šefovima i kolegama bit će ugodni jer ćete si međusobno nesebično pomagati.

Ljubav - Bit ćete živahniji nego inače i spremni za pokret, pa su putovanja i izlasci aktivnosti u kojima ćete uživati. Bračni će odnosi biti čvršćih spona, a oni u vezama planirat će zajednički život. Samcima će se nasmiješiti sreća u vidu novog poznanstva.

Zdravlje - Počet ćete se intenzivnije baviti tjelovježbom i svime čime možete lijepo oblikovati tijelo. No neće sve ostati na tome – vaša svijest o vlastitom zdravlju bit će velika, pa biste se mogli prikloniti zdravijoj prehrani.

Najbolji dan: 19. rujna

Najlošiji dan: 18. rujna

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Mogući su kontakti s medijima i uspješnost u javnim nastupima, pismenim i usmenim radnim zadacima, kao i spretnost u poslovima vezanima uz posredovanje, prevođenje i zastupanje.

Ljubav - Ljubomora i nepovjerenje mogli bi postati problem u dugim vezama. Moguć je i privremeni prekid, koji će dugoročno više pogoditi suprotnu stranu i koja će brzo inzistirati na pomirenju. Kvalitetna komunikacija iz problema vadi i one koji su u braku.

Zdravlje - Merkur u vašem znaku zaslužan je za vaše sjajno raspoloženje. Bit ćete okrenuti zdravijem načinu života, osobito ako ste već imali kakvih tegoba. Imate li višak kilograma, ne pretjerujte s rigoroznim dijetama.

Najbolji dan: 13. rujna

Najlošiji dan: 19. rujna

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Mnogi od vas će na tren zastati i zamisliti nad svojom poslovnom prošlošću. Nećete biti sasvim zadovoljni ophođenjem pretpostavljenih. Smatrat ćete da su vas zakinuli ili kočili prema napretku.

Ljubav - Ponovno ćete otkriti zajedničke interese, romantiku i treperavu erotiku. Moguća je nova ljubav, a Venerina potpora u vašem znaku mnogima od vas omogućit će poznanstva sa strancima, duhovnim i visokoobrazovanim osobama specifične životne filozofije.

Zdravlje - Puni ste pozitivne energije koja vas tjera da je negdje i potrošite. Vožnja biciklom, trčanje ili rolanje odlično će vam odgovarati, a i brzo topiti kalorije. No bitno je ne pretjerati kako ne biste dobili neugodnu upaču mišića.

Najbolji dan: 14. rujna

Najlošiji dan: 16. rujna

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - U ovom tjednu slobodno planirajte visoke ciljeve, unatoč zastojima koji će vas pratiti. Ne opterećujte se sumnjama koje vam nameću zajedljivci i izbjegavajte ulazak u poslove koje prethodno niste dovoljno analizirali.

Ljubav - Upuštate li se u novu ljubavnu vezu, bit će prožeta mnogim neizvjesnostima i trebat će vam mnogo smisla za ustupke kako biste je održali. U brakovima će sumnja i ljubomora potkopavati odnos, stoga budite prema partneru iskreni i otvoreni.

Zdravlje - Nećete se moći požaliti da ste lošeg zdravlja, a ako ste bolesni brzo ćete se oporaviti. Zanimat će vas duhovne tehnike koje šire svijest i samospoznaju. Sami osmislite program tjelovježbe koje ćete raditi kod kuće.

Najbolji dan: 18. rujna

Najlošiji dan: 16. rujna

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Vaš će rad biti zapažen zbog solidnih rezultata, ali i sposobnosti da se istaknete i originalne ideje pretvorite u djela. Putovanja i kontakti sa strancima bit će naglašeni i istodobno vrlo uspješni.

Ljubav - Jarci u braku bit će u raskoraku između zahtjeva posla i karijere te obiteljskih obaveza, no iznaći ćete metode uspješnog snalaženja i balansiranja. Mlađi bi trebali češće izlaziti jer se u društvu ili novim poznanstvima krije potencijalna simpatija.

Zdravlje - Osjećat ćete napetost i tjeskobu pa će vam goditi sve što vas može opustiti. Previše se iscrpljujete i mnogo radite, pa vam treba i više odmora kako biste nadoknadili izgubljenu energiju. Pazite na kralježnicu i zglobove!

Najbolji dan: 19. rujna

Najlošiji dan: 13. rujna

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Sjajni dani su pred vama! Sportaši će slaviti pobjedu, umjetnici ostvariti zapažen nastup, biznismeni primiti materijalnu pomoć, vjerojatno iz inozemstva, a administrativni djelatnici s lakoćom svladavati birokratske zamke.

Ljubav - Nesklona Venera je pokazatelj nestabilnih i prevrtljivih osjećaja te sklonosti prema rizičnim i pomalo ekstravagantnim ljubavnim pothvatima. Trebali biste pokazati mnogo dosljednosti i odgovornosti, ako prema nikom drugom, onda prema samima sebi.

Zdravlje - Mučit će vas napeti odnosi na radnom mjestu, a sve to loše će djelovati na vaše raspoloženje. Pokušajte se nečim opuštati, možda hobijem ili laganim šetnjama. Posjetite liječnika i obavite potrebne pretrage.

Najbolji dan: 13. rujna

Najlošiji dan: 15. rujna

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Budete li brzopleti, ne samo da nećete ostvariti svoje želje nego ćete se vratiti nekoliko koraka unazad. Stoga budite promišljeni, a za savjet pitajte pojedince koji imaju više radnog iskustva od vas.

Ljubav - Zračit ćete šarmom i duhovitošću, a suprotni spol privlačit ćete razigranošću, komunikacijskim vještinama i originalnim idejama. Želite li svoju vezu ili brak podići na kvalitetniju razinu, neće vam manjkati ideja i romantike da to i postignete.

Zdravlje - Tjedan je pogodan za zdravstvene zahvate, promjene u prehrani ili rekreaciju. Ne žalite vremena i truda kojeg ćete posvetiti sebi i svom izgledu jer će vaše ogledalo pokazati da se vrijedilo potruditi.

Najbolji dan: 14. rujna

Najlošiji dan: 18. rujna