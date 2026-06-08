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POMLADITE SE 10 GODINA!

FOTO Najbolje ljetne frizure za žene starije od 50 godina

Ljeto je pred vratima, a s njim i želja za svježijim, ležernijim izgledom. Poznati stilist Zacharie Jardin izdvojio je nekoliko frizura koje su idealne za nadolazeće mjesece za žene starije od 50 godina. Najbolji izbor su oni stilovi koji djeluju prirodno, podižu samopouzdanje i pomlađuju
FOTO Najbolje ljetne frizure za žene starije od 50 godina
U nastavku provjerite uz koje ljetne frizure ćete se manje znojiti, ali i ujedno znatno pomladiti. | Foto: 123RF
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U nastavku provjerite uz koje ljetne frizure ćete se manje znojiti, ali i ujedno znatno pomladiti. | Foto: 123RF
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