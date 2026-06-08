FOTO Najbolje ljetne frizure za žene starije od 50 godina

Ljeto je pred vratima, a s njim i želja za svježijim, ležernijim izgledom. Poznati stilist Zacharie Jardin izdvojio je nekoliko frizura koje su idealne za nadolazeće mjesece za žene starije od 50 godina. Najbolji izbor su oni stilovi koji djeluju prirodno, podižu samopouzdanje i pomlađuju
U nastavku provjerite uz koje ljetne frizure ćete se manje znojiti, ali i ujedno znatno pomladiti.
| Foto: 123RF
U nastavku provjerite uz koje ljetne frizure ćete se manje znojiti, ali i ujedno znatno pomladiti. |
Foto: 123RF
U nastavku provjerite uz koje ljetne frizure ćete se manje znojiti, ali i ujedno znatno pomladiti.
| Foto: 123RF
1. Kratka slojevita frizura - Pixie više nije stroga, dječačka frizura. Današnja verzija je mekša, razigranija i puno lakša za održavanje.
| Foto: 123RF
Stručnjaci ističu da je idealna za tanju kosu jer tekstura i slojevi stvaraju dojam veće gustoće. Posebno dobro naglašava oči i jagodice, pa lice odmah djeluje otvorenije i svježije. Najčešće se preporučuje ženama s ovalnim ili srcolikim licem.
| Foto: 123RF
Odličan izbor za srednje gustu kosu i okrugla ili četvrtasta lica.
| Foto: 123RF
2. Moderni pixie - Kratke slojevite frizure ponovno su u trendu i često ih se naziva “cool girl” klasikom.
| Foto: 123RF
Slojevi se režu tako da kosi daju lakoću i pokret, ali bez gubitka previše duljine.
| Foto: 123RF
Rezultat je kosa koja izgleda gušće i življe, posebno tamo gdje volumen prirodno opada.
| Foto: 123RF
3. Klasičan kratki bob - Klasični bob i dalje drži titulu jedne od najzahvalnijih frizura.
| Foto: 123RF
Daje strukturu licu, a kosi pomaže da izgleda zdravije i punije.
| Foto: 123RF
Osim što je praktičan, posebno ljeti jer se lako održava, bob vizualno “podiže” lice i daje dojam urednog, ali prirodnog izgleda.
| Foto: 123RF
Najbolje pristaje ravnoj i blago valovitoj kosi.
| Foto: 123RF
4. Dugi slojevi - Duga kosa može izgledati itekako moderno i nakon 50 - ključ su slojevi.
| Foto: 123RF
Umjesto teške i beživotne dužine, mekani slojevi unose pokret i lakoću. Kosa izgleda svježije i prirodnije, a lice mekše uokvireno. Najbolje funkcionira na gušćoj kosi i kod onih koje ne žele skratiti dužinu.
| Foto: 123RF
5. Frizura 'francuski lifting' - Nova it frizura s društvenih mreža oslanja se na suptilne slojeve oko lica.
| Foto: 123RF
Ideja je jednostavna: pramenovi koji uokviruju lice vizualno podižu crte, posebno jagodice i čeljust, bez drastičnih promjena.
| Foto: 123RF
Frizura se lako prilagođava prirodnoj teksturi kose i ne zahtijeva puno stiliziranja, što je čini idealnom za ljeto.
| Foto: 123RF
Foto 123RF