FOTO Najbolji i najgori outfiti Melanije Trump kao prve dame

Stil Melanije Trump od samog je početka izazivao pozornost javnosti, njezine modne odluke gotovo su uvijek bile promišljene i strateške, a nerijetko i kontroverzne
Tijekom godina nosila je niz pažljivo oblikovanih izdanja – od jasnih odavanja počasti prvim damama iz prošlosti do odvažnih modnih rizika. Ova lista donosi pregled njezinih najuspješnijih i najproblematičnijih trenutaka, koji zajedno stvaraju jedinstvenu modnu kroniku jedne od najkomentiranijih prvih dama suvremene Amerike.
| Foto: LEAH MILLIS
Tijekom godina nosila je niz pažljivo oblikovanih izdanja – od jasnih odavanja počasti prvim damama iz prošlosti do odvažnih modnih rizika. Ova lista donosi pregled njezinih najuspješnijih i najproblematičnijih trenutaka, koji zajedno stvaraju jedinstvenu modnu kroniku jedne od najkomentiranijih prvih dama suvremene Amerike. |
Foto: LEAH MILLIS
Tijekom godina nosila je niz pažljivo oblikovanih izdanja – od jasnih odavanja počasti prvim damama iz prošlosti do odvažnih modnih rizika. Ova lista donosi pregled njezinih najuspješnijih i najproblematičnijih trenutaka, koji zajedno stvaraju jedinstvenu modnu kroniku jedne od najkomentiranijih prvih dama suvremene Amerike.
| Foto: LEAH MILLIS
ODA JACKIE KENNEDY NA INAUGURACIJI 2017.
Melania se predstavila u ulozi prve dame noseći puder-plavu haljinu do koljena s pripadajućim bolerom i rukavicama iz Ralph Lauren kolekcije. Cjelokupni izgled, upotpunjen bisernim naušnicama i plavim salonkama, snažno je evocirao stil Jackie Kennedy.
| Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
2017. INAUGURALNI BAL – MODNA VEČERNJA IZJAVA
Na inauguralnoj večeri nosila je custom haljinu Hervéa Pierrea s golim ramenima, vrlo zanimljivim trodimenzionalnim detaljima i crvenim tankim remenom.
| Foto: RICK WILKING
2018. GIVENCHY CAPE LOOK ZA DOLAZAK MACRONOVIH
Melania je u crnoj mini haljini i Givenchy frak-kaputu dočekala francuski predsjednički par, kombinirajući minimalizam i modni karakter.
| Foto: JONATHAN ERNST
2018. KIČASTA CHANEL HALJINA ZA DRŽAVNU VEČERU
Na državnoj večeri u čast francuskog para odjenula je srebrnu Chanel haljinu s prozirnim dijelovima i bogatim teksturama – kombinacija je djelovala prenatrpano.
| Foto: BRIAN SNYDER
ZARA JAKNA „I DON’T CARE, DO U?“ – KONTROVERZA 2018.
Posjet centru za imigrantsku djecu u Teksasu zasjenila je zelena Zara jakna s natpisom koji je izazvao oštre kritike i globalne rasprave.
| Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
DIVAN OUTFIT ZA EGIPAT – INDIANA JONES STIL
U Egiptu je nosila svijetle hlače, bijelu košulju, crnu kravatu, bež Ralph Lauren sako i panama šešir – kombinaciju koju su mnogi usporedili s filmskim likom Renéom Belloqom.
| Foto: -/DPA/PIXSELL
PASTELI I BIJELA - Pomalo casual kombinacija za Trump International Golf club 2017. godine. Osim toga, salonke ne pripadaju golf klubu, kao ni drugim travnatim površinama.
| Foto: Â© Carlos Barria / Reuters
KRITIČNO KRATKO - Neočekivano previše kratka haljina za dolazak na West Palm Beach International aerodrom 2017.
| Foto: CARLOS BARRIA
NARANČASTA PLUS BIJELA - Skladna i jednostavna kombinacija koja privlači pažnju za putovanje na Siciliju 2017. godine.
| Foto: JONATHAN ERNST
ZLATNI REMEN - Melanija zna da je tamni outfit ponekad dobro osvježiti sjajnim detaljima
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
BIJELA ELEGANCIJA - Bijeli kostim klasika je koja uvijek prolazi.
| Foto: Reuters/PIXSELL/Twitter
I OPET BEZ BOJE - Iako je bazična, bijela je fantastičan odabir u varijanti klasičnih komada kao što je haljina.
| Foto: JONATHAN ERNST
FLORALNA DRAMA - Iako je ovaj tip kaputa previše teatralan za poslovne i diplomatske prigode, ipak je ovo bio posjet Italiji, koja ima nekolicinu dizajnera koji se upravo tako stilski izražavaju.
| Foto: STRINGER, ilustracija
LBD - Mala crna haljina na listi je svake žene koja voli klasiku i zna da se u njoj lako "sakriti"
| Foto: JONATHAN ERNST
I OPET BIJELA - I opet super odabir, inspiriran stilom iz 20-tih godina prošloga stoljeća
| Foto: SPUTNIK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
TAMNO I STRUKIRANO - Ovaj tip haljine, lagane pruge na navy i crnoj podlozi, odličan je odabir za razne prigode.
| Foto: Kevin Lamarque/REUTERS
KOCKASTI MOTIV - Ovaj je uzorak vrlo atraktivan te ujedno klasičan, a odijelo fino strukirano.
| Foto: MARK BLINCH
KRATKI TRENCH - Kad nije dugačak, Melania bira kraći baloner koji je dobra opcija laganog kaputa u javnim prigodama
| Foto: YURI GRIPAS
ADVENTSKI CHIC - Bijela je na top listi modnih momenata Melanie, a tu je vidimo u raskošnoj verziji svečane haljine
| Foto: JONATHAN ERNST
PRETJERIVANJE ŠLJOKICAMA - Ipak je bolje da je tekstura haljine ujednačena, naročito kad se radi o dnevnim prigodama.
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
BIJELO ODIJELO - Bistra jednostavnost se uvijek isplati, naročito u društvu "crnih odijela"
| Foto: CARLOS BARRIA
FINO UZ ŠEŠIR - Šeširi outfitu daju auru vintage eleganije, a ovdje je taj modni detalj prvoj dami dao notu finoće
| Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
DUGAČAK TRENCH - Uvijek je dobro imati par balonera, spašavaju svaku situaciju, a ponekad djeluju kao haljina.
| Foto: CARLOS BARRIA
PASTELI SU CHIC - Lagana plava je jedna od Melaniji omiljenih nijansi
| Foto: REUTERS
USKA MAJICA I SUKNJA - Uske su majice uvijek "tricky", baš kao i vrlo šarene suknje.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
TOČKE NA BIJELOM - Ovo je vrlo klasična i elegantna kombinacija koju može više puta nositi.
| Foto: Reuters/PIXSELL/Twitter
LIJEPO I FLORALNO - Cvjetna je haljina simbol elegancije, no potpetice nisu praktične kad je riječ o travatim površinama.
| Foto: Joshua Roberts/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VELIKI KONTRAST - Bijela je divna, no možda su ipak tamno plave salonke i detalji poput remena i šešira napravili preveliki kontrast.
| Foto: Simon Dawson/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
SVEČANA HALJINA - Dugačka, elegantna i ukrašena visokim rukavicama, sve prema protokolu.
| Foto: Jeff Gilbert/Press Association/PIXSELL
SNAŽNA CRVENA - Kad se nosi crveno, onda je poruka jasna, osoba želi da je se primijeti.
ADVENTSKI CHIC - 2019. godine Melania je dočekala božično drvo za Bijelu kuću u raskošnom kaputu, kako i priliči prigodi.
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
CRVENO I HOMMAGE DIORU - Posjet Parizu za Melaniu je bila prigoda da oda stilski počast Christianu Dioru. Ovaj je kostim njegov modni "izum" s kraja 40-tih.
| Foto: Gisele Tellier/DPA/PIXSELL
TAMNO I ELEGANTNO - Kad je kombinacija crna, dobro je dodati nešto zlatno, kao što su gumbi. Još jedan divan outfit iz 2021. godine.
| Foto: Al Drago - Pool via CNP/DPA/PIXSELL
NA DRUGOJ INAUGURACIJI - Odabrala je tamno plavu s elegantnim šeširom koji je pokrio njezino lice
| Foto: Chip Somodevilla
CRNO I TRADICIONALNO - Sve po protokolu za sprovod Pape Franje ove godine.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija