Imate bolove u zglobovima? To nije starost - evo pravi razlog

Stručnjaci sve više napuštaju ideju da je osteoartritis, najčešći oblik artritisa, puko mehaničko oštećenje hrskavice. Danas ga vide kao bolest koju pogoršava sistemska upala niskog stupnja, tinjajući "požar" koji neprestano bukti u našem tijelu. Dr. Tamiko Katsumoto, klinička profesorica sa Sveučilišta Stanford, slikovito opisuje ovo stanje kao osjećaj da je "cijelo tijelo u plamenu". Ta upala nije ograničena samo na zglobove; ona utječe na krvne žile, srce i mozak, a hrana koju jedemo djeluje ili kao gorivo koje raspiruje vatru ili kao voda koja je gasi. Određene namirnice potiču oslobađanje upalnih proteina zvanih citokini, koji izravno uzrokuju oticanje, bol i uništavanje tkiva u zglobovima.

Veza o kojoj se ne priča: Kako vaša crijeva napadaju zglobove

Jedno od najuzbudljivijih otkrića posljednjih godina jest takozvana "osovina crijeva-zglobovi". Istraživanja potvrđuju da zdravlje našeg probavnog sustava izravno utječe na stanje naših zglobova. Moderna prehrana, siromašna vlaknima i bogata prerađenim sastojcima, narušava crijevnu barijeru. Kada ta barijera postane "propusna", štetne tvari i bakterijski nusproizvodi prodiru u krvotok.

Naš imunosni sustav tada pokreće alarm, ali u toj zbrci, umjesto da napada stvarne prijetnje, greškom počinje napadati vlastita tkiva, uključujući i sinovijalnu membranu koja oblaže zglobove. Neravnoteža dobrih i loših bakterija u crijevima, poznata kao disbioza, može predvidjeti pojavu bolova u zglobovima čak i prije nego što se na rendgenskim snimkama vide ikakve promjene.

Što odmah izbaciti s jelovnika?

Ako se borite s bolnim zglobovima, prvi korak je identificirati okidače. Studije su jasno pokazale koje namirnice najviše potiču upalu. Ultra-prerađena hrana, poput gotovih jela, slatkiša i grickalica, na vrhu je liste. Istraživanja pokazuju da svako povećanje unosa takve hrane za deset posto povećava rizik od razvoja artritisa za četiri do šest posto. Šećer i rafinirani ugljikohidrati (bijeli kruh, tjestenina, peciva) djeluju poput benzina na vatru, uzrokujući nagle skokove šećera u krvi koji aktiviraju upalne procese. Zasićene masti iz crvenog mesa i pržene hrane te trans-masti iz komercijalnih pekarskih proizvoda šalju upalne signale po cijelom tijelu. Kod nekih osoba, čak i povrće poput rajčice i patlidžana može pogoršati simptome, dok gluten kod onih s osjetljivošću može djelovati kao strani napadač, izazivajući imunosnu reakciju koja završava bolom u zglobovima.

Hrana kao lijek

Dobra vijest je da promjenom prehrane možemo preuzeti kontrolu. Reumatolozi danas pacijentima preporučuju protuupalni način prehrane, a kao najbolji model ističe se (mediteranska dijeta).

- Ne možete očekivati dobre rezultate ako svaki dan konzumirate visoko prerađenu hranu i gazirana pića. Ono što unosimo u tijelo ima ogroman učinak na naše zdravlje - ističe dr. Ozlem Pala, reumatologinja sa Sveučilišta u Miamiju.

Temelj ove prehrane je ekstra djevičansko maslinovo ulje, koje sadrži spoj oleokantal s djelovanjem sličnim ibuprofenu. Masna riba poput lososa, srdela i skuše bogata je omega-tri masnim kiselinama koje dokazano smanjuju jutarnju ukočenost i broj bolnih zglobova. Bobičasto voće, posebno borovnice, jagode i nar, puno je antioksidansa koji imaju prirodni analgetski učinak i štite hrskavicu. Zeleno lisnato povrće poput kelja i špinata ključno je zbog vitamina K, koji smanjuje upalne markere u krvi. Konačno, začini poput kurkume (u kombinaciji s crnim paprom) i đumbira moćni su prirodni blokatori upale. Promjena ne mora biti drastična; već i male, dosljedne izmjene mogu donijeti značajno olakšanje i vratiti vam pokretljivost.