JESTE LI ČULI ZA CRAIOVU?

FOTO Najbolji i najraskošniji u Europi! Pogledajte kako izgleda čarobni Advent u Rumunjskoj

U Craiovi, rumunjskoj božićnoj prijestolnici, na više od 280.000 četvornih metara prostire se najveći božićni događaj na kontinentu, ove godine uređen u temi Orašara, s milijunima lampica, divovskim ukrasima i atrakcijama koje oduzimaju dah
Craiova u Rumunjskoj našla se na samom vrhu ljestvice najboljih božićnih sajmova u Europi, s više od 90.000 glasova prošle godine (čime je oboren dotadašnji rekord Budimpešte). | Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
1/27
