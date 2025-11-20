FOTO Najbolji i najraskošniji u Europi! Pogledajte kako izgleda čarobni Advent u Rumunjskoj

U Craiovi, rumunjskoj božićnoj prijestolnici, na više od 280.000 četvornih metara prostire se najveći božićni događaj na kontinentu, ove godine uređen u temi Orašara, s milijunima lampica, divovskim ukrasima i atrakcijama koje oduzimaju dah
Craiova u Rumunjskoj našla se na samom vrhu ljestvice najboljih božićnih sajmova u Europi, s više od 90.000 glasova prošle godine (čime je oboren dotadašnji rekord Budimpešte).
| Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Craiova u Rumunjskoj našla se na samom vrhu ljestvice najboljih božićnih sajmova u Europi, s više od 90.000 glasova prošle godine (čime je oboren dotadašnji rekord Budimpešte). |
Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Craiova u Rumunjskoj našla se na samom vrhu ljestvice najboljih božićnih sajmova u Europi, s više od 90.000 glasova prošle godine (čime je oboren dotadašnji rekord Budimpešte).
| Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Osvojila je i titulu Najljepšeg Božićnog Sajma u Europi, prema izboru putnika, prestigavši mnoge poznate destinacije. Ovo priznanje potvrđuje izniman rast ovog sajma - koji se danas prostire na više od 280.000 četvornih metara, što ga čini najvećim božićnim događajem u Europi.
| Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Ovogodišnja tema sajma je kultna priča o Orašaru, koja oživljava kroz tisuće divovskih slatkiša i igračaka koje prekrivaju središte grada, osvijetljene milijunima raskošnih lampica.
| Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
U Craiovi možete vidjeti najviše leteće saonice Djeda Božićnjaka u istočnoj Europi, voziti se velikim panoramskim kotačem ili zaplesati na klizalištu.
| Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Od 14. studenog do 4. siječnja, na jednom mjestu spajaju se četiri božićna doživljaja: čarobni svijet Orašara, veselje Djeda Božićnjaka i njegovog sela, mir i darežljivost tradicionalne božićne priče te radost vožnje božićnog vrtuljka.
| Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Dekoracije inspirirane vilama, divovima i lutkama stoje pokraj kućica uređenih poput vrtuljaka. Od mirisa medenjaka i kuhanog vina do nezaboravnih rukotvorina - sve je osmišljeno da vam pruži istinski bajkovito iskustvo.
| Foto: Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova
Foto Facebook/Primaria Municipiului Craiova