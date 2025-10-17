FOTO Najbolji svjetski resorti za odrasle: Evo kako izgledaju 'sobe za igru', tematske večeri

Za one koji traže nešto više od klasičnog odmora, postoji poseban svijet resorta za odrasle - mjesta gdje se kombinira seksualna sloboda, luksuz i avantura. Od egzotičnih plaža Jamajke i Dominikanske Republike, preko vrućih partija u Las Vegasu, ovi resorti nude iskustva koja nadmašuju običan odmor
1. Desire Riviera Maya Resort -
Smješten na pješčanim plažama Puerto Morelosa u Meksiku, Desire Riviera Maya privlači sofisticiranu publiku ljubitelja užitka. Ovaj raj namijenjen isključivo odraslima nudi erotična iskustva visokog standarda za parove, bez kompromisa kada je riječ o luksuzu.
| Foto: Desire Riviera Maya Resort
|
Foto: Desire Riviera Maya Resort
| Foto: Desire Riviera Maya Resort
Svaki apartman uključuje privatni jacuzzi za intimne trenutke. Poznata playroom prostorija resorta nudi posebne zone za različite interese.
| Foto: Desire Riviera Maya Resort
Dnevne aktivnosti uključuju radionice senzualne masaže, satove plesa oko šipke i turnire u odbojci bez odjeće.
| Foto: Desire Riviera Maya Resort
Foto Desire Riviera Maya Resort
Foto Desire Riviera Maya Resort
Foto Desire Riviera Maya Resort
2. Dr. Nights Vacations - Zaboravite sve što mislite da znate o seks resortima. Dr. Nights ne rezervira samo sobe – oni preuzimaju cijele luksuzne hotele s pet zvjezdica. Zamislite da je Four Seasons potpuno pretvoren u vaš osobni raj užitka.
| Foto: Dr. Nights
S više od dvadeset godina iskustva u stvaranju hedonističkog luksuza, Dr. Nights organizira nezaboravna iskustva u Dubaiju, Puerto Plati i Punta Cani u Dominikanskoj Republici. Njihov zaštitni znak? Okružiti parove i samce na seksualnim odmorima s 50 članova osoblja (i “pratnje”, naravno) koji istodobno otvaraju boce šampanjca dok DJ pušta glazbu i atmosfera eksplodira.
| Foto: Dr. Nights
Foto Dr. Nights
Foto Dr. Nights
3. Hedonism II – Hedonism II i dalje je neosporni kralj “adult only” all-inclusive resorta. Smješten na sedam hektara netaknute obale u Negrilu, na Jamajci, ovo kultno odredište podijeljeno je na “pristojnu” (prude) i “nudističku” (nude) stranu – iako se čak 90% gostiju spontano priklanja zoni bez odjeće.
| Foto: Hedonism II
Resort nudi strateški raspoređene kolibe za spontane susrete te svjetski poznatu “playroom” prostoriju koja izgleda poput luksuznog spa centra u kojem nestaju sve kočnice. Svaka večer donosi novu avanturu – od tematskih fetish partyja do “glow paint” rave zabava.
| Foto: Dr. Nights
Nedavne renovacije uključuju prostor za BDSM (sado mazo) aktivnosti vrijedan 5 milijuna dolara i proširenu nudističku plažu kako bi se zadovoljila sve veća potražnja.
| Foto: Hedonism II
Foto Hedonism II
4. Love Cloud Las Vegas - Zašto čekati dok stignete na odredište? Love Cloud revolucionira intimnost u zraku pomoću privatnih zrakoplova dizajniranih za ispunjavanje vaših mile-high fantazija. Za 995 dolara, možete unajmiti zrakoplov opremljen po mjeri za 45 minuta neprekinutog užitka iznad svjetala Las Vegasa.
| Foto: Love Cloud Las Vegas
Kabina uključuje posebno dizajniran bračni krevet s crvenim satenskim plahtama, rasvjetu koja stvara atmosferu i vrhunski zvučni sustav. Trajanje leta je 90 minuta što omogućuje avanturu na visini.
| Foto: Love Cloud Las Vegas
5. Temptation Cancun Resort - Ovaj resort u Meksiku sebe opisuje kao “Igralište za odrasle” – i ispunjava svaku obećanu fantaziju. Legendarni Sexy Pool nudi “sofisticirano, provokativno i dinamično iskustvo uz bazen” koje privlači najavanturističkije parove iz cijelog svijeta.
| Foto: Temptation Cancun Resort
Bash, njihov energični noćni klub, nudi svakodnevnu zabavu koja pomiče granice. Tematske večeri uključuju “Naughty Schoolgirl”, “Fetish & Fantasy” i infamozne “Anything Goes” subote. Afrodizijački restoran She poslužuje senzualnu kuhinju u atmosferi osmišljenoj da stimulira svih pet osjetila.
| Foto: Temptation Cancun Resort
Foto Temptation Cancun Resort
Foto Temptation Cancun Resort
6. Rooftop Resort u Hollywoodu, Florida - Spaja opuštanje nudista i uzbuđenje swinger zajednice. Dnevne ulaznice omogućuju znatiželjnim parovima da istraže resort bez obveza, dok prenoćni gosti uživaju u potpunom pristupu svim sadržajima i događanjima.
| Foto: Rooftop Resort Hollywood
Prekrasni bazeni na krovu nude panoramski pogled i mogućnost sunčanja bez odjeće. Tjedne tematske zabave uključuju “Kinky Carnival” i “Don't Ask Don't Tell” – proslavu za bi-znatiželjne muškarce. Playroom za parove otvara se petkom i subotom, pri čemu je petak rezerviran isključivo za parove i žene.
| Foto: Rooftop Resort Hollywood
Foto Rooftop Resort Hollywood
Foto Rooftop Resort Hollywood
7. Copacabana Hotel & Suites – Skriveni dragulj Kostarike - Copacabana koristi progresivan pristup Kostarike prema seksualnosti kako bi stvorio pristupačan raj. Ovaj resort na plaži Jaco čini seksualno pozitivna putovanja dostupnijima većem broju parova.
| Foto: Copacabana Hotel & Suites
Resort nudi odvojene zone za golišave i obućene, puno bazena i jacuzzi uz plažu, idealne za zalazak sunca i intimne susrete. Iako nude all-inclusive pakete, à la carte opcije održavaju troškove razumnima.
| Foto: Copacabana Hotel & Suites
8. Paradise Stream Resort u Poconosima - Paradise Stream Resort pretvara klasičnu romantičnu tradiciju Poconosa u nešto izvanredno. Ogroman ulazni znak u obliku srca s natpisom “Ušli ste u Zemlju ljubavi” postavlja ton za parove koji traže intimnu povezanost.
| Foto: Paradise Stream Resort
Poznat po vrtložnim bazenima u obliku srca i sedam metara visokom tornju od šampanjca, ovaj raj za medeni mjesec fokusira se na romantične susrete, a ne na grupne aktivnosti. Barovi i noćna zabava pružaju prilike za druženje, dok privatni apartmani osiguravaju da intimni trenuci ostanu posebni.
| Foto: Paradise Stream Resort
Foto Paradise Stream Resort