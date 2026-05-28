FOTO Najljepša jezera Europe: Neka su bliže nego što mislite

Sanjate li o mirnom bijegu za svoje sljedeće putovanje? Najljepša europska jezera nude Vam savršen spoj mira, prekrasnih krajolika i aktivnosti na otvorenom. Ovo je pregled najimpresivnijih jezera u Europi koja vrijedi posjetiti
JEZERO ŽENEVA proteže se gotovo 73 kilometra između francuskog Haute-Savoiea i švicarskih kantona Ženeva, Vaud i Valais. To je najveće alpsko i subalpsko jezero. Uokviruju ga Alpe na jugu i planine Jura na sjeveru, uz brojna slikovita mjesta na obali.
JEZERO ŽENEVA poznato je po vinogradima, šetnicama i elegantnim obalnim gradovima. Posebno je popularno za krstarenja i izlete brodom tijekom cijele godine. Njegov krajolik spaja prirodu i kulturu u jedinstvenu cjelinu.
JEZERO COMO nalazi se sjeverno od Milana i treće je po veličini jezero u Italiji, površine 146 km². Njegov karakterističan oblik nalik obrnutom slovu Y obuhvaća gradove Como, Lecco i Colico.
JEZERO COMO poznato je kao luksuzna destinacija s vilama, vrtovima i elegantnim obalnim naseljima. Privlači posjetitelje svojom kombinacijom prirodne ljepote i profinjenog načina života.
JEZERO LUZERN smješteno je u središnjoj Švicarskoj i poznato je i kao Jezero četiri kantona. Prostire se na 114 km² i okruženo je planinskim vrhovima.
JEZERO LUZERN ima i snažnu povijesnu važnost jer se uz njega nalazi Rütli, mjesto povezano s nastankom Švicarske. Danas je popularno za brodske vožnje, planinarenje i vodene sportove.
JEZERO KÖNIGSSEE nalazi se u Bavarskoj, blizu austrijske granice, i jedno je od najčišćih alpskih jezera. Okruženo je strmim liticama i visokim planinskim vrhovima.
JEZERO KÖNIGSSEE poznato je po tišini i gotovo mističnoj atmosferi. Njegova zrcalna površina i dramatičan krajolik stvaraju dojam prirodne savršenosti.
JEZERO ANNECY jedno je od najčišćih jezera u Europi, smješteno u francuskim Alpama. Njegova voda je kristalno bistra, a okoliš vrlo očuvan.
JEZERO ANNECY poznato je po gradu Annecy, „Veneciji Alpa“, s kanalima i starim ulicama. To je popularno odredište za kupanje, biciklizam i šetnje.
JEZERO LOVATNET nalazi se u dolini Loen i napaja se ledenjačkom vodom iz Jostedalsbreena. Njegova tirkizna boja dolazi od glacijalnih sedimenata.
JEZERO LOVATNET okruženo je planinama i slapovima, što ga čini iznimno fotogeničnim. Popularno je za planinarenje i vožnje čamcem u mirnoj prirodi.
JEZERO BLED nalazi se blizu Ljubljane i poznato je po malom otočiću u sredini. Njegova plavo-zelena boja i alpska pozadina stvaraju bajkovit prizor.
JEZERO BLED iznad sebe ima srednjovjekovni dvorac na stijeni. Posjetitelji često voze tradicionalne čamce do otoka i uživaju u mirnoj atmosferi.
JEZERO LOUGH TAY nalazi se u planinama Wicklow, oko 30 km od Dublina. Malo je ledenjačko jezero okruženo dramatičnim padinama.
JEZERO LOUGH TAY poznato je po filmskoj atmosferi i pojavljivanju u serijama i filmovima. Iako nije za kupanje, popularno je za planinarske poglede.
JEZERO PRESPA dijele tri zemlje i jedno je od manje turistički razvijenih europskih jezera. Površine je 273 km² i vrlo je bogato prirodom.
JEZERO PRESPA poznato je po ekosustavu i brojnim vrstama ptica i biljaka. Smatra se važnim područjem za ekoturizam i očuvanje prirode.
JEZERO BRAIES nalazi se u Dolomitima i iako je malo, iznimno je poznato po ljepoti. Okruženo je planinskim vrhovima i smaragdnom vodom.
JEZERO BRAIES privlači fotografe i planinare iz cijelog svijeta. Drveni čamci i dramatičan krajolik daju mu bajkovit izgled.
JEZERO OHRID jedno je od najstarijih i najdubljih jezera u Europi. Površine je 358 km² i doseže dubinu od 288 metara.
JEZERO OHRID poznato je po više od 200 endemskih vrsta. Obale su bogate povijesnim gradovima i kulturnom baštinom.
JEZERO FINNISH LAKELAND najveće je područje jezera u Europi, s više od 180.000 jezera. Nastalo je djelovanjem ledenjaka i okruženo je borovim šumama.
JEZERO FINNISH LAKELAND idealno je za kanu, saune uz jezero i planinarenje. Ljeti je posebno poznato po ponoćnom suncu.
JEZERO LAGO DEL VALLE nalazi se u prirodnom parku Somiedo u Asturiji. To je najveće jezero u tom području i dio ledenjačkog krajolika.
JEZERO LAGO DEL VALLE okruženo je planinama, šumama i tradicionalnim kolibama. Do njega vodi lagana planinarska staza od oko 90 minuta.
JEZERO VÄTTERN jedno je od najvećih jezera u Švedskoj. Površine je 5.650 km² i okruženo je šumama i gradovima.
JEZERO VÄTTERN bogato je poviješću i tragovima vikinga. Popularno je za ribolov i istraživanje prirode.
JEZERO LOCH NESS u Škotskoj poznato je po legendi o čudovištu Nessie. Proteže se oko 37 kilometara i vrlo je duboko.
JEZERO LOCH NESS privlači turiste zbog dvoraca, brodskih tura i mistične atmosfere. Kombinacija prirode i legende čini ga jedinstvenim.
