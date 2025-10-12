Obavijesti

DIVNA ARHITEKTURA

FOTO Najljepše moderne zgrade svijeta koje morate vidjeti uživo

Oštri vanjski oblici, obilje čelika, stakla i betona te nedostatak ukrasnih detalja, to su ključne značajke koje se mogu naći u modernističkoj arhitekturi diljem svijeta
Falling Water
Stil koji se pojavio početkom 20. stoljeća bio je obilježen funkcionalnošću i idejom da oblik slijedi funkciju. Uklonjeni su suvišni ukrasi u korist minimalizma, a dizajn je reduciran na osnovne elemente. Modernizam je i danas jasno prepoznatljiv i predstavlja ključno razdoblje u razvoju suvremene arhitekture. | Foto: 123RF
