FOTO Najljepše moderne zgrade svijeta koje morate vidjeti uživo

Stil koji se pojavio početkom 20. stoljeća bio je obilježen funkcionalnošću i idejom da oblik slijedi funkciju. Uklonjeni su suvišni ukrasi u korist minimalizma, a dizajn je reduciran na osnovne elemente. Modernizam je i danas jasno prepoznatljiv i predstavlja ključno razdoblje u razvoju suvremene arhitekture. | Foto: 123RF