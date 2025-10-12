FOTO Najljepše moderne zgrade svijeta koje morate vidjeti uživo

Oštri vanjski oblici, obilje čelika, stakla i betona te nedostatak ukrasnih detalja, to su ključne značajke koje se mogu naći u modernističkoj arhitekturi diljem svijeta
Stil koji se pojavio početkom 20. stoljeća bio je obilježen funkcionalnošću i idejom da oblik slijedi funkciju. Uklonjeni su suvišni ukrasi u korist minimalizma, a dizajn je reduciran na osnovne elemente. Modernizam je i danas jasno prepoznatljiv i predstavlja ključno razdoblje u razvoju suvremene arhitekture.
| Foto: 123RF
Stil koji se pojavio početkom 20. stoljeća bio je obilježen funkcionalnošću i idejom da oblik slijedi funkciju. Uklonjeni su suvišni ukrasi u korist minimalizma, a dizajn je reduciran na osnovne elemente. Modernizam je i danas jasno prepoznatljiv i predstavlja ključno razdoblje u razvoju suvremene arhitekture. |
Foto: 123RF
Stil koji se pojavio početkom 20. stoljeća bio je obilježen funkcionalnošću i idejom da oblik slijedi funkciju. Uklonjeni su suvišni ukrasi u korist minimalizma, a dizajn je reduciran na osnovne elemente. Modernizam je i danas jasno prepoznatljiv i predstavlja ključno razdoblje u razvoju suvremene arhitekture.
| Foto: 123RF
1. FIRST CHRISTIAN CHURCH (COLUMBUS, INDIANA, SAD)
Djelo finskog arhitekta Eliela Saarinena, prva je modernistička crkva u SAD-u. Odbacuje simetriju te umjesto nje uzima pravokutnu dvoranu i slobodno stojeći zvonik kao simbol ujedinjenja različitih kršćanskih denominacija.
| Foto: Instagram
2. FALLINGWATER (MILL RUN, PENNSYLVANIA, SAD)
Kuća koju je 1935. godine projektirao Frank Lloyd Wright smještena je iznad slapa i spojila je funkcionalna oblikovna rješenja s prirodom. Stepenište iz dnevnog boravka vodi do potoka ispod, kameni zidovi odražavaju okolne stijene, a vodotok protječe kroz unutrašnjost kuće. Objekt je uvršten i na popis svjetske baštine.
| Foto: Nelson Cortez
3. HYVINKÄÄ CHURCH (HYVINKÄÄ, FINSKA)
Piramidalna crkva visoka preko 30 metara, djelo arhitekta Aarna Ruusuvuorija iz 1961., u početku je bila kritizirana, no danas je prepoznata kao značajna modernistička građevina u Finskoj.
| Foto: Instagram
4. LUCE MEMORIAL CHAPEL (TAICHUNG, TAJVAN)
Suradnja arhitekata Chi-Kuan Chena i I. M. Peija rezultirala je kapelicom sa zakrivljenim zidovima obloženima romboidnim pločicama. Betonske zakrivljene stijene podsjećaju na paviljon Philips koji je Le Corbusier dizajnirao za Expo 1958.
| Foto: 123RF
5. SAINT MARY’S CATHEDRAL (TOKIO, JAPAN)
Nova betonska katedrala Kenza Tangea iz 1964. zamijenila je izvornu drvenu crkvu uništenu u ratu. Iz prizemlja parabolni nakošeni zidovi odmah privlače pažnju, a iz zraka tlocrt otkriva oblik križa.
| Foto: Instagram
6. YOYOGI NATIONAL STADIUM (TOKIO, JAPAN)
Kenzo Tange projektirao je ovu dvoranu za Olimpijske igre 1964. Njezin karakteristični viseći krov i snažne linije odmah su prepoznatljivi, a niska profilacija i oblik krova nadahnuti su japanskim pagodama.
| Foto: Instagram
7. PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL (BRASÍLIJA, BRAZIL)
Arhitekt Oscar Niemeyer dizajnirao je ovaj objekt 1956. u srcu novoizgrađene Brazílije, na Trgu triju vlasti koji simbolizira tri grane državne vlasti. Zgrada predstavlja sjedište parlamenta.
| Foto: 123RF
8. INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (AHMEDABAD, INDIJA)
Zgrada dovršena 1974. smještena je na kampusu od 60 hektara. Karakteristični krugovi izdubljeni u ciglenoj fasadi odražavaju filozofiju arhitekta Louisa Kahna o „poštivanju materijala“ – cigla se slavi kroz lučne oblike umjesto da se njezina prirodna svojstva ignoriraju.
| Foto: Instagram
9. THE GLASS HOUSE (NEW CANAAN, CONNECTICUT, SAD)
Kuća od stakla koju je projektirao Philip Johnson služila mu je kao dom od 1949. do 2005. Cijeli prostor – kuhinja, blagovaonica i spavaći dio – smješten je u jednoj staklom obloženoj prostoriji. Danas je otvorena za javnost kao povijesni lokalitet.
| Foto: 123RF
10. VILLA SAVOYE (PARIZ, FRANCUSKA)
Između 1928. i 1931. Le Corbusier i Pierre Jeanneret izgradili su ovu vilu kao manifest svojih „Pet točaka nove arhitekture“: pilotisi (betonski stupovi), otvoreni tlocrt, slobodne fasade, vodoravne prozore i krovni vrt.
11. BARCELONA PAVILION (BARCELONA, ŠPANJOLSKA)
Ludwig Mies van der Rohe i Lilly Reich dizajnirali su ovaj paviljon 1929. za Međunarodnu izložbu. Nisko krovište i reflektirajući bazeni stvaraju meditativni dojam, a upotreba četiri vrste mramora u kombinaciji s čelikom i staklom spoj je prirode i industrije.
| Foto: Jelena Katavic