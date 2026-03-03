FOTO Najljepše vrste mačaka na svijetu prema zlatnom rezu

Istraživanje koje je 2022. proveo All About Cats temeljilo se na zlatnom rezu (1,62) - matematičkom omjeru koji se povezuje s idealnim proporcijama i percepcijom ljepote. Analizirane su fotografije 46 pasmina mačaka, pri čemu su mjerene proporcije lica poput duljine i širine glave te razmaka između očiju
U nastavku otkrijte koje su to pasmine mačaka najljepše, a rangirane su prema tome koliko odstupaju od zlatnog reza.
| Foto: Canva
Foto: Canva
| Foto: Canva
15. Pixie-bob - Podrijetlom sa sjeverozapada SAD-a, pixie-bob se ističe izgledom sličnim risu te kratkim ili gotovo nepostojećim repom. Gusta dlaka najčešće je točkasta ili mramorirana.
Odstupanje od zlatnog reza: 0,12
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
14. Birman - Unatoč imenu koje zvuči britanski, birman potječe iz Francuske. Prepoznatljiv je po svilenkastoj kremastoj dlaci, tamnijim ekstremitetima, bijelim „rukavicama” i dubokim plavim očima.
Odstupanje: 0,12
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
13. Američka oštrodlaka mačka (American Wirehair) - Podrijetlom iz SAD-a, poznata je po gruboj, kratkoj i kovrčavoj dlaci nalik čeličnoj vuni.
Odstupanje: 0,12
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
12. Američki bobtail - Također iz SAD-a, srednje do velike veličine i mišićave građe. Karakteriziraju ga zaobljeni vrhovi ušiju i kratak, čvornat rep.
Odstupanje: 0,11
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
11. Turska angora - Izvorno iz Turske, ima poludugu, svilenkastu dlaku, vitku i elegantnu siluetu te blago zašiljene uspravne uši.
Odstupanje: 0,10
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
10. Egipatska mau - Ova elegantna mačka dolazi iz Egipta. Ima kratku, sjajnu dlaku s crnim ili smeđim točkama te srednje velike uši blago zaobljenih vrhova.
Odstupanje: 0,10
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
9. Maine Coon - Prepoznatljiva američka pasmina poznata po velikoj veličini i snažnoj građi. Ima dugu, gustu dlaku, čupav rep, kvadratastu njušku i šiljate uši.
Odstupanje: 0,09
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
8. Sijamska mačka - Podrijetlom iz Tajlanda, vitke i elegantne građe, svijetlog tijela s tamnijim „point” oznakama na njušci, ušima, šapama i repu.
Odstupanje: 0,07
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
7. Selkirk Rex - Iz SAD-a, poznata po kovrčavoj dlaci po cijelom tijelu, uključujući rep, te naglašenim obrazima i jagodicama.
Odstupanje: 0,07
| Foto: RN
6. Američki curl - Američka pasmina prepoznatljiva po unatrag savijenim ušima koje joj daju jedinstven izgled. Dlaka je meka i svilenkasta.
Odstupanje: 0,05
| Foto: Pramote Soongkitboon
5. Sibirska mačka - Velika pasmina iz Rusije, snažne, ali elegantne građe. Ima gustu, srednje dugu dlaku prilagođenu hladnoj klimi.
Odstupanje: 0,05
| Foto: Aleksei Kalinin
4. Ragamuffin mačka - Dio obitelji Ragdoll, relativno nova pasmina razvijena u SAD-u križanjem ragdolla s drugim pasminama. Mekana dlaka, zaobljene uši i puni obrazi daju joj iznimno umiljat izgled.
Odstupanje: 0,05
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
3. Manx - Potječe s Otoka Man između Engleske i Irske. Posebna je po prirodnoj genetskoj mutaciji zbog koje nema rep.
Odstupanje: 0,03
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
2. Ruska plava mačka - Poznata po eleganciji i srebrnasto plavo-sivoj dlaci. Iako se vjeruje da potječe iz Rusije ili Skandinavije, točno podrijetlo i dalje nije potpuno razjašnjeno.
Odstupanje: 0,03
| Foto: Aleksey Yakovenko
1. Norveška šumska mačka - Podrijetlom iz Norveške, ističe se gustom dlakom i pomalo divljim izgledom, savršeno prilagođenim hladnoj sjevernoj klimi.
Odstupanje: 0,03
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA