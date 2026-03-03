Obavijesti

FOTO Najljepše vrste mačaka na svijetu prema zlatnom rezu

Istraživanje koje je 2022. proveo All About Cats temeljilo se na zlatnom rezu (1,62) - matematičkom omjeru koji se povezuje s idealnim proporcijama i percepcijom ljepote. Analizirane su fotografije 46 pasmina mačaka, pri čemu su mjerene proporcije lica poput duljine i širine glave te razmaka između očiju
FOTO Najljepše vrste mačaka na svijetu prema zlatnom rezu
U nastavku otkrijte koje su to pasmine mačaka najljepše, a rangirane su prema tome koliko odstupaju od zlatnog reza. | Foto: Canva
