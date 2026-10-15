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ŠTO NAS PRIVLAČI?

FOTO Najprivlačnije crte lica: Visoke jagodice, pune usne...

Ljepota je u oku promatrača, no postoje određene crte lica koje mnogima posebno privlače pozornost. Od izraženih jagodica i punih usana do blistavih očiju i iskrenog osmijeha, čak i najmanji detalji mogu utjecati na to kako doživljavamo nečiji izgled
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FOTO Najprivlačnije crte lica: Visoke jagodice, pune usne...
Donosimo 20 obilježja lica koja se često smatraju privlačnima. | Foto: 123RF
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Donosimo 20 obilježja lica koja se često smatraju privlačnima. | Foto: 123RF
Komentari 1

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