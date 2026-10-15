FOTO Najprivlačnije crte lica: Visoke jagodice, pune usne...

Ljepota je u oku promatrača, no postoje određene crte lica koje mnogima posebno privlače pozornost. Od izraženih jagodica i punih usana do blistavih očiju i iskrenog osmijeha, čak i najmanji detalji mogu utjecati na to kako doživljavamo nečiji izgled
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Donosimo 20 obilježja lica koja se često smatraju privlačnima.
| Foto: 123RF
Donosimo 20 obilježja lica koja se često smatraju privlačnima.
|
Foto: 123RF
Donosimo 20 obilježja lica koja se često smatraju privlačnima.
| Foto: 123RF
1. SIMETRIČNE PROPORCIJE LICA.
Simetrija je jedna od karakteristika koje se često povezuju s privlačnošću. Kada su obje strane lica približno jednake veličine i oblika, cjelokupan izgled može djelovati skladnije. Ipak, gotovo nijedno lice nije potpuno simetrično, a male nepravilnosti ne umanjuju nužno njegovu privlačnost.
| Foto: 123RF
2. VISOKE I IZRAŽENE JAGODICE.
Istaknute jagodice daju licu definiciju i naglašavaju njegovu strukturu. Osim što stvaraju zanimljivu igru svjetla i sjene, mogu pridonijeti elegantnom izgledu. S godinama mogu postati još izraženije, zbog čega ih mnogi smatraju posebno privlačnom karakteristikom.
| Foto: 123RF
3. ČISTA I BLISTAVA KOŽA.
Njegovana koža ujednačenog tena često se povezuje sa zdravim i svježim izgledom. Prirodni sjaj kože može dodatno istaknuti ostale crte lica, a mnogima je upravo takav izgled privlačniji od onoga postignutog velikom količinom šminke.
| Foto: 123RF
4. DUGE I GUSTE TREPAVICE.
Duge, tamne i guste trepavice naglašavaju oči i mogu ih vizualno učiniti većima. Osim što pogled čine izražajnijim, daju mu određenu nježnost i dubinu. Zbog toga su trepavice često jedna od prvih karakteristika koje privlače pozornost.
| Foto: 123RF
5. JASNO DEFINIRANA LINIJA ČELJUSTI.
Izražena linija čeljusti daje donjem dijelu lica jasniju konturu. Može pridonijeti dojmu skladnih proporcija i naglasiti profil. Upravo se zbog toga definirana čeljust često smatra privlačnom crtom lica.
| Foto: 123RF
6. PUNE I OBLIKOVANE USNE.
Punije usne često se povezuju s mladolikošću i senzualnošću. Njihov volumen i oblik mogu dodatno naglasiti mimiku, osobito tijekom govora i osmijeha. Ipak, privlačnost usana ne ovisi isključivo o veličini, već i o njihovoj usklađenosti s ostalim crtama lica.
| Foto: 123RF
7. UREDNE I LIJEPO OBLIKOVANE OBRVE.
Obrve imaju važnu ulogu u oblikovanju izraza lica. Njihova gustoća, položaj i oblik mogu vizualno otvoriti pogled i naglasiti oči. Obrve koje prate prirodnu strukturu lica često pridonose skladnom i njegovanom izgledu.
| Foto: 123RF
8. BISTRE I SJAJNE OČI.
Boja očiju nije presudna kada je riječ o privlačnosti. Mnogo važniji može biti njihov bistar i odmoran izgled. Oči koje djeluju sjajno i izražajno mogu ostaviti dojam budnosti, zainteresiranosti i otvorenosti u komunikaciji.
| Foto: 123RF
9. RAVAN I PROPORCIONALAN NOS.
Nos zauzima središnji dio lica pa njegov oblik može znatno utjecati na ukupne proporcije. Ravan nos koji je skladno usklađen s ostalim crtama često se smatra privlačnim. Međutim, to ne znači da nos mora biti malen ili određenog oblika, jer različiti oblici mogu jednako dobro pristajati različitim licima.
| Foto: 123RF
10. RUPICE NA OBRAZIMA.
Rupice koje se pojavljuju tijekom osmijeha mnogima su posebno simpatične. Često se povezuju s vedrinom, toplinom i pristupačnošću. Iako su zapravo anatomska posebnost, mogu postati jedna od najupečatljivijih karakteristika nečijeg lica.
| Foto: 123RF
11. ŠIROK I ISKREN OSMIJEH.
Osmijeh je jedna od karakteristika koje mogu potpuno promijeniti dojam o nečijem licu. Širok i prirodan osmijeh često se povezuje sa samopouzdanjem, srećom i otvorenošću. Osim što naglašava ostale crte lica, može učiniti osobu pristupačnijom i simpatičnijom.
| Foto: 123RF
12. NEOBIČNI UZORCI U ŠARENICI.
Oči koje imaju više nijansi ili sitne zlatne, zelene i smeđe detalje mogu djelovati posebno zanimljivo. Takve kombinacije boja stvaraju dojam dubine i mogu dodatno privući pozornost tijekom razgovora. Upravo su te male razlike u pigmentaciji ono što pojedine oči čini upečatljivima.
| Foto: 123RF
13. MALI MADEŽ NA LICU.
Madeži su jedna od prirodnih karakteristika koje mogu dati posebnost nečijem izgledu. Mali madež na obrazu, iznad usne ili na drugom dijelu lica može postati prepoznatljiv detalj. U svijetu ljepote takvi se madeži često nazivaju i oznakama ljepote.
| Foto: dreamstime/ilustracija
14. GLATKO I UJEDNAČENO ČELO.
Glatko čelo može pridonijeti opuštenom i svježem izgledu lica. U kombinaciji s ostalim crtama može stvoriti dojam skladnosti i nježnosti. Iako se često zanemaruje, čelo ima važnu ulogu u ukupnim proporcijama lica.
| Foto: 123RF
15. BLAGO PODIGNUTI VANJSKI KUTOVI OČIJU.
Oči čiji su vanjski kutovi prirodno blago podignuti često se povezuju s takozvanim mačkastim pogledom. Takav oblik može očima dati izražajnost i dozu zavodljivosti. Osim toga, može stvoriti dojam budnog i pomalo nasmiješenog pogleda.
| Foto: 123RF
16. IZRAŽENA I PROPORCIONALNA BRADA.
Brada koja je skladno usklađena s čelom, nosom i ostatkom lica može pridonijeti uravnoteženom izgledu. Izraženija brada dodatno naglašava profil i strukturu donjeg dijela lica. Kao i kod drugih karakteristika, važna je njezina usklađenost s ukupnim proporcijama.
| Foto: 123RF
17. NJEŽNE I MALE UŠNE RESICE.
Ušne resice možda nisu prvo što primjećujemo na nečijem licu, ali i one mogu pridonijeti ukupnom dojmu. Manje i nježnije resice često se povezuju s profinjenim izgledom, osobito kada su naglašene odgovarajućom frizurom ili naušnicama.
| Foto: 123RF
18. PUNI I ZAOBLJENI OBRAZI.
Puniji obrazi često se povezuju s mladolikošću, svježinom i prijateljskim izrazom lica. Mogu pridonijeti mekšim konturama i stvoriti dojam vedrine. Takav oblik obraza može licu dati živahan izgled čak i kada je osoba umorna.
| Foto: 123RF
19. IZRAŽEN KUPIDOV LUK NA USNAMA.
Kupidov luk naziv je za karakterističnu dvostruku krivulju na sredini gornje usne. Kada je jasno izražen, može dodatno naglasiti oblik usana i dati im elegantan izgled. Riječ je o detalju koji može posebno doći do izražaja prilikom nanošenja ruža za usne.
| Foto: 123RF
20. GLATKE I JASNO OBLIKOVANE SLJEPOOČNICE.
Područje sljepoočnica često prolazi nezapaženo, iako utječe na ukupne konture lica. Glatke i skladno oblikovane sljepoočnice omogućuju prirodan prijelaz između lica i linije kose. Povezuju se s mladolikim izgledom i skladnom strukturom lica.
| Foto: 123RF