ZABORAVLJENI GRADOVI

FOTO Nekad su svi maštali o odmoru na ovim mjestima, a danas ih se nitko ne sjeća

Nekada su bili simbol luksuza, glamura i nezaboravnih odmora, a danas su tek blijeda uspomena na zlatna vremena turizma. Od plaža Indije i Meksika do američkih odmarališta i europskih ljetovališta, mnoge su destinacije izgubile svoj sjaj zbog političkih previranja, ekoloških problema ili promjene ukusa turista
1. Goa, Indija. Prije 10–15 godina Goa je bila pravi magnet za strane turiste, poznata po opuštenoj atmosferi, jeftinom alkoholu, otvorenim plažama, kulturi backpackera i dašku europske povijesti. | Foto: Pinterest
