FOTO Nekad su svi maštali o odmoru na ovim mjestima, a danas ih se nitko ne sjeća

Nekada su bili simbol luksuza, glamura i nezaboravnih odmora, a danas su tek blijeda uspomena na zlatna vremena turizma. Od plaža Indije i Meksika do američkih odmarališta i europskih ljetovališta, mnoge su destinacije izgubile svoj sjaj zbog političkih previranja, ekoloških problema ili promjene ukusa turista
1. Goa, Indija. Prije 10–15 godina Goa je bila pravi magnet za strane turiste, poznata po opuštenoj atmosferi, jeftinom alkoholu, otvorenim plažama, kulturi backpackera i dašku europske povijesti.
| Foto: Pinterest
U 2019. godini imala je gotovo milijun stranih posjetitelja, no danas ih je manje od pola. Razlog su porast cijena, stroža pravila za barove na plaži te posljedice pandemije zbog kojih su brojni hosteli i mali hoteli zatvoreni ili se preorijentirali na domaće goste.
| Foto: Pinterest
Danas strani putnici radije biraju destinacije poput Šri Lanke, Vijetnama ili Tajlanda.
| Foto: Pinterest
Foto 24sata
Foto Pinterest
Foto Pinterest
2. Stari Bagan, Mjanmar. Ovo drevno arheološko čudo s više od 2.000 budističkih hramova i stupića nekada je bilo nezaobilazno odredište jugoistočne Azije, usporedivo s Angkor Watom u Kambodži.
| Foto: Pinterest
Godine 2019. posjećivalo ga je oko pola milijuna turista godišnje.
| Foto: Pinterest/Canva
Međutim, nakon vojnog puča u veljači 2021. i građanskog rata, turizam se gotovo potpuno urušio.
| Foto: Pinterest/Canva
Danas Stari Bagan posjeti manje od 5.000 stranih turista godišnje.
| Foto: Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
3. Salton Sea, Kalifornija (SAD). Salton Sea, najveće unutarnje jezero Kalifornije, nastalo je slučajno 1905. godine kada je rijeka Colorado probila kanal i poplavila suho područje.
| Foto: Pinterest/Canva
Od 1920-ih do 1960-ih bio je luksuzno odmaralište koje je privlačilo više od 1,5 milijuna posjetitelja godišnje, više nego Yosemite.
| Foto: Pinterest/Canva
No, zbog poljoprivrednog otpada, rastuće slanosti i zagađenja, došlo je do masovnih pomora riba i ptica, a povlačenje obale uzrokovalo je opasne olujne oblake prašine.
| Foto: Pinterest/Canva
Turizam se urušio, a naselja uz obalu postala su gradovi duhova.
| Foto: Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
4. Atlantic City, New Jersey (SAD). Poznat po slavnom šetalištu uz obalu i kasnije po kasinima, Atlantic City bio je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u SAD-u.
| Foto: Pinterest/Canva
U zlatnim vremenima privlačio je sunčanim vremenom, shoppingom i noćnim životom, a bio je i jedino mjesto izvan Nevade gdje je kockanje bilo legalno.
| Foto: Pinterest/Canva
No, s otvaranjem kasina u susjednim državama, visokom stopom kriminala i društvenim problemima, grad je izgubio šarm i turisti sve češće biraju druga odredišta.
| Foto: Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
5. Acapulco, Meksiko. Nekadašnja „Rivijera Meksika“ bila je omiljena među holivudskim zvijezdama i svjetskom elitom tijekom 20. stoljeća.
| Foto: Pinterest/Canva
Predivne plaže i luksuzni hoteli učinili su Acapulco sinonimom glamura.
| Foto: Pinterest/Canva
Danas ga, međutim, strani turisti izbjegavaju zbog raširenog nasilja povezanog s kartelima i loše infrastrukture.
| Foto: Pinterest/Canva
Umjesto njega, putnici biraju sigurnije i jednako luksuzne alternative poput Cancúna i Los Cabosa.
| Foto: Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
6. Varoša, Cipar. Ovaj luksuzni resort na sjevernom Cipru bio je pravi dragulj turizma 1960-ih i ranih 1970-ih, privlačeći do 700.000 posjetitelja godišnje, među njima i slavne poput Elizabeth Taylor i Richarda Burtona.
| Foto: Pinterest/Canva
No, nakon turske invazije 1974. godine, grad je naglo ispražnjen i ograđen.
| Foto: Pinterest/Canva
Varoša je desetljećima ostala grad duhova, zamrznut u vremenu, sa zapuštenim hotelima i izlozima s manekenima u odjeći iz 70-ih.
| Foto: Pinterest/Canva
Danas su neki dijelovi otvoreni, ali više kao povijesna zanimljivost nego turistički raj.
| Foto: Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
7. Marbella, Španjolska.
Marbella, grad na jugu Španjolske, bila je sinonim luksuza, mjesto gdje su se okupljali bogataši, slavne osobe i europska elita.
| Foto: Pinterest/Canva
Restorani, skupi automobili i ekskluzivni klubovi obilježavali su njezine slavne dane.
| Foto: Pinterest/Canva
Međutim, ekskluzivnost je vremenom nestala jer je destinacija postala previše komercijalizirana.
| Foto: Pinterest/Canva
Čak ni luksuzna marina Puerto Banús više nema nekadašnji status prestižnog okupljališta slavnih.
| Foto: Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva
Foto Pinterest/Canva