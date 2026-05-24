FOTO Nezaboravan vikend u Ivanić gradu za cijelu obitelj: Kasnije i na drugim lokacijama..

Ivanić Grad je ovaj vikend pravo carstvo dječje zabave jer se u Sportskom parku Zelenjak održava 12. Festival igračaka, omiljena obiteljska manifestacija pod sloganom 'Igra nikada ne umara'
Posjetitelje je dočekao park ispunjen igračkama, radionicama, predstavama, natjecanjima i glazbenim programom za djecu svih uzrasta. Na pozornici će se izmjenjivati mađioničarske i cirkuske predstave, dječji zborovi, plesni nastupi i disco za najmlađe, dok će posebno zabavna biti natjecanja poput jedenja kremšnita, utrke na drvenim konjićima, alke na tatinim leđima i raznih igara spretnosti, kao i prolazak vatrogasnog poligona.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
- Svake godine imamo starinske tradicijske igre koja traju po pola sata i svatko se može prijaviti da ih isproba. Imamo i tradicionalnu burzu igračaka na kojoj se djeca razmjenjuju. Tu su i desetine kolekcionara s tisućama igračaka koje izlažu, a vrijedne su i do tisuću eura. Veliki labirint od 500 kvadrata u subotu ćemo oslikavati, a u nedjelju će se u njemu tražiti najbrži natjecatelj koji će ga proći. Djeca se mogu prijaviti i na radionicu oslikavanja platnenih vrećica, vožnju na poligonu autoškole ili radionicu izrade drvenih igračaka - opisuje nam Jadranko Pongrac, organizator Festivala te dodaje da se festival seli i održava na ukupno 15 lokacija, a nakon Vukovara i Zagreba te centralnog u Ivanić Gradu ovaj vikend, uskoro će biti i na Terezijani u Bjelovaru te Sesvetama, Sisku, Petrinji i Krapini.
Gostuje Muzej smijeha, a osigurana je i zabava za roditelje i djecu - pub kvizovi, hodanje po kockastoj žeravici, natjecanje u vješanju čarapa...
Festival donosi i Selo bajki, Obrtničku livadu, kreativne radionice, face painting, napuhance, a ljubitelji tehnologije moći će posjetiti i međunarodno robotičko natjecanje FG Croatia 2026 u sportskoj dvorani Srednje škole "Ivan Švear".
- Od ove godine novost je robotičko natjecanje u organizaciji Informatičkog kluba NET, a naši će se malci boriti za plasman na Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji - dodaje Pongrac.
Tijekom cijelog vikenda dostupna je i bogata ugostiteljska ponuda, a organizatori su osigurali besplatan parking na više lokacija u gradu. Festival organiziraju Turistička zajednica Grada Ivanić Grada, Udruga Tetragon i partneri.
