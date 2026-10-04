FOTO Nije se brijala 10 godina: 'Muškarci me takvu više vole'

Amy smatra da dlake same po sebi ne bi trebale određivati koliko je neka žena privlačna. Ako se nekome doista sviđate, kaže, vjerojatno mu neće smetati ni nešto što se inače smatra "nesavršenstvom". "Mislim da muškarca kojeg doista privlačite nije briga za dlake na vašem tijelu. Vjerojatno će mu i to biti privlačno jer mu se jako sviđate", objasnila je. | Foto: Instagram/hart.on.fire