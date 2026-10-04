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Ima više samopouzdanja

FOTO Nije se brijala 10 godina: 'Muškarci me takvu više vole'

Dok se mnoge žene svakodnevno briju, depiliraju i troše vrijeme na uklanjanje dlačica, Amerikanka Amy Ginger Hart (34) odlučila je napraviti upravo suprotno. Prije deset godina zauvijek je odložila britvicu, a danas svoje prirodne dlake ponosno pokazuje tisućama pratitelja
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FOTO Nije se brijala 10 godina: 'Muškarci me takvu više vole'
Amerikanka Amy Ginger Hart (34) više od deset godina nije uzela britvicu u ruke. Iako je nekoć vjerovala da se od žena jednostavno očekuje da budu potpuno glatke, danas svoje dlake više ne skriva - a kaže da joj je upravo takva odluka donijela više samopouzdanja. | Foto: Instagram/hart.on.fire
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Amerikanka Amy Ginger Hart (34) više od deset godina nije uzela britvicu u ruke. Iako je nekoć vjerovala da se od žena jednostavno očekuje da budu potpuno glatke, danas svoje dlake više ne skriva - a kaže da joj je upravo takva odluka donijela više samopouzdanja. | Foto: Instagram/hart.on.fire
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