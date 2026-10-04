FOTO Nije se brijala 10 godina: 'Muškarci me takvu više vole'

Dok se mnoge žene svakodnevno briju, depiliraju i troše vrijeme na uklanjanje dlačica, Amerikanka Amy Ginger Hart (34) odlučila je napraviti upravo suprotno. Prije deset godina zauvijek je odložila britvicu, a danas svoje prirodne dlake ponosno pokazuje tisućama pratitelja
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Amerikanka Amy Ginger Hart (34) više od deset godina nije uzela britvicu u ruke. Iako je nekoć vjerovala da se od žena jednostavno očekuje da budu potpuno glatke, danas svoje dlake više ne skriva - a kaže da joj je upravo takva odluka donijela više samopouzdanja.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
Amerikanka Amy Ginger Hart (34) više od deset godina nije uzela britvicu u ruke. Iako je nekoć vjerovala da se od žena jednostavno očekuje da budu potpuno glatke, danas svoje dlake više ne skriva - a kaže da joj je upravo takva odluka donijela više samopouzdanja. |
Foto: Instagram/hart.on.fire
Amerikanka Amy Ginger Hart (34) više od deset godina nije uzela britvicu u ruke. Iako je nekoć vjerovala da se od žena jednostavno očekuje da budu potpuno glatke, danas svoje dlake više ne skriva - a kaže da joj je upravo takva odluka donijela više samopouzdanja.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
Amy se godinama redovito brijala jer je vjerovala da je to dio uobičajene ženske rutine. Čak je isprobala i depilaciju voskom, dijelom i zato što je njezin tadašnji partner preferirao potpuno glatku kožu. "Dugo sam mislila da je brijanje gotovo obavezno pa sam to radila godinama", rekla je.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
No održavanje glatke kože s vremenom joj je postalo naporno. Nije joj smetalo samo brijanje i depilacija, već i trenutak kada bi dlake ponovno počele rasti.
"Htjela sam mu biti seksi, ali s vremenom sam shvatila da to jednostavno nije vrijedno truda. Mrzila sam kada bi ponovno počele rasti", ispričala je.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
Prije desetak godina jednostavno je odlučila prestati. Bez britvice, voska i pokušaja da svoje tijelo prilagodi onome što se smatra "ženstvenim".
U međuvremenu je postala kreatorica sadržaja, a na Instagramu i TikToku prati je više od milijun ljudi. Upravo zbog svoje odluke često dobiva komentare na račun izgleda, no kaže da je razlika između reakcija na internetu i onih u stvarnom životu poprilično velika.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
"Iskreno mislim da bi se mnogi moji pratitelji jako uzrujali kada bih uklonila dlake", kaže Amy.
Na društvenim mrežama, dodaje, redovito nailazi i na negativne komentare.
"Na internetu dobivam hrpu komentara neznanaca koji pišu 'fuj, odvratno', ali uživo se nitko nikad ne žali", rekla je.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
Amy smatra da dlake same po sebi ne bi trebale određivati koliko je neka žena privlačna. Ako se nekome doista sviđate, kaže, vjerojatno mu neće smetati ni nešto što se inače smatra "nesavršenstvom".
"Mislim da muškarca kojeg doista privlačite nije briga za dlake na vašem tijelu. Vjerojatno će mu i to biti privlačno jer mu se jako sviđate", objasnila je.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
Smatra da je velik dio problema u tome što smo navikli gledati ženska tijela bez dlaka. Takav se izgled desetljećima predstavlja kao standard ljepote, dok su prirodne dlake puno rjeđe zastupljene, osobito u seksualiziranom sadržaju.
"Kulturološki smo uvjetovani da mislimo kako bi žene trebale biti bez dlaka i da je to standard ljepote", rekla je.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
Upravo zato, smatra, prirodan izgled kod žena nekima može djelovati neobično ili čak privlačno na drugačiji način.
"Kada nam se govori da nešto nije dopušteno ili to ne viđamo često, oko toga se stvara određena mistika", objasnila je.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
Za Amy je odluka da prestane uklanjati dlake ipak prvenstveno bila osobna. Kaže da se danas osjeća sigurnije u vlastitom tijelu i da joj je trebalo vremena da shvati koliko je energije trošila pokušavajući se uklopiti u tuđa očekivanja.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
"Danas sam puno, puno uspješnija nego u razdoblju kada sam uklanjala sve dlake s tijela", rekla je.
Dodaje kako je s vremenom shvatila da brojna pravila o tome što je privlačno nisu univerzalna i da ne postoji jedan izgled koji bi svi trebali slijediti.
"Uvijek će postojati ljudi kojima će se sviđati upravo ono što vas čini onakvima kakvi jeste", zaključila je.
| Foto: Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire
Foto Instagram/hart.on.fire