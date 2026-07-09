FOTO Nije zezanje: Koža izgori za 15 minuta i kad je oblačno

Ljetno sunce nije opasno samo zbog opeklina. Intenzivno UV zračenje i visoke temperature mogu ostaviti posljedice na cijeli organizam, zbog čega liječnici ovih dana pozivaju na poseban oprez
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Ljetne vrućine dosegnule su vrhunac, a s njima i upozorenja stručnjaka: razdoblje između 11 i 16 sati apsolutno je najopasnije za izlaganje suncu. U tim satima UV zračenje pada najokomitije na Zemlju, pa je njegov intenzitet i nekoliko puta veći nego rano ujutro ili navečer. Rezultat je da koža može pocrveniti i izgorjeti već za 15-ak minuta, čak i uz djelomičnu naoblaku.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ljetne vrućine dosegnule su vrhunac, a s njima i upozorenja stručnjaka: razdoblje između 11 i 16 sati apsolutno je najopasnije za izlaganje suncu. U tim satima UV zračenje pada najokomitije na Zemlju, pa je njegov intenzitet i nekoliko puta veći nego rano ujutro ili navečer. Rezultat je da koža može pocrveniti i izgorjeti već za 15-ak minuta, čak i uz djelomičnu naoblaku. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ljetne vrućine dosegnule su vrhunac, a s njima i upozorenja stručnjaka: razdoblje između 11 i 16 sati apsolutno je najopasnije za izlaganje suncu. U tim satima UV zračenje pada najokomitije na Zemlju, pa je njegov intenzitet i nekoliko puta veći nego rano ujutro ili navečer. Rezultat je da koža može pocrveniti i izgorjeti već za 15-ak minuta, čak i uz djelomičnu naoblaku.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Opasnost pritom nije samo trenutačna nelagoda. Dermatolozi upozoravaju da ponavljano izlaganje jakom suncu ubrzava starenje kože, dovodi do bora i pigmentacijskih mrlja, a dugoročno gledano, kumulativno oštećenje UV zrakama jedan je od ključnih čimbenika rizika za razvoj melanoma i drugih oblika raka kože.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Uz kožu, trpi i cijeli organizam. Visoke temperature u kombinaciji s izravnim suncem ubrzavaju dehidraciju, a srce mora raditi pojačano kako bi ohladilo tijelo, što je posebno rizično za starije osobe i srčane bolesnike.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Nije rijetkost ni da se u tim satima jave glavobolja, vrtoglavica ili mučnina, dok neizbrisiva izloženost UV zrakama može oštetiti i oči, ubrzavajući razvoj katarakte.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Upravo zato liječnici savjetuju da se u špici vrućine ostane u hladu, a ako se izlazak ne može izbjeći, kapa širokog oboda postaje neizostavan dio opreme.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ona štiti tjeme, čelo, uši i vrat - dijelove tijela koje ljudi najčešće zaborave premazati kremom - te pomaže spriječiti pregrijavanje glave i smanjuje rizik od toplinskog udara. U kombinaciji s kremom visokog faktora zaštite i dovoljnom količinom tekućine, kapa je jednostavan, ali učinkoviti način da ljeto prođe bez neugodnih zdravstvenih posljedica.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL