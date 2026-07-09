FOTO Nije zezanje: Koža izgori za 15 minuta i kad je oblačno

Ljetne vrućine dosegnule su vrhunac, a s njima i upozorenja stručnjaka: razdoblje između 11 i 16 sati apsolutno je najopasnije za izlaganje suncu. U tim satima UV zračenje pada najokomitije na Zemlju, pa je njegov intenzitet i nekoliko puta veći nego rano ujutro ili navečer. Rezultat je da koža može pocrveniti i izgorjeti već za 15-ak minuta, čak i uz djelomičnu naoblaku. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL