FOTO Njezini fanovi uvjereni su da su da ima najljepše grudi na svijetu - što vi mislite?

Stefanie Haderlein (30) je rođena u Njemačkoj, gdje i živi, a radi kao model i influencerica. Zbog svoje snažne prisutnosti na Instagramu, gdje je prati skoro dva milijuna ljudi, zarađuje i promoviranjem raznih proizvoda
Ova ljepotica iz Njemačke već godinama radi kao model, a veliku popularnost stekla je jer se ne srami istaknuti svoje atriubute na fotografijama koje objavljuje.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Mnogi na njezin profil dolaze zbog njezinih provokativnih fotografija na kojima uvijek ističe svoje bujne grudi.
| Foto: Instagram
Ipak, Stefanie nije samo lijepo lice već i uspješna poduzetnica.
| Foto: Instagram
Uspjela je unovčiti ogroman broj pratitelja koje ima na Instagramu te sve češće promovira razne proizvode.
| Foto: Instagram
Bavi se i fitnessom pa često svojim pratiteljima daje savjete o vježbanju.
| Foto: Instagram
Radila je s raznim brendovima i fotografima, a već se pojavila i na nekoliko naslovnica.
| Foto: Instagram
Njezinim fanovima najviše se sviđa što s njima neposredno komunicira te ju hvale kako je autentična.
| Foto: Instagram
