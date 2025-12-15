Obavijesti

FOTO Nose ih i slavne dame: Top frizure koje pomlađuju, a idealne su i za blagdane

Ovogodišnja zimska sezona donosi frizure koje naglašavaju volumen, omekšavaju crte lica i daju mlađahni dojam. Ove trikove znaju i slavne dame, od Jessice Albe do Naomi Watts i Ume Thurman
InStyle Awards 2019 - Los Angeles
Kako se stilovi prirodno mijenjaju kroz život, tako se mijenja i odnos prema frizurama. U četrdesetima mnoge žene traže frizure koje nude svježinu, lako održavanje i sofisticiran anti-age efekt – bez odricanja od osobnog stila. Upravo takvi rezovi dominiraju ove zime. | Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
