FOTO Nose ih i slavne dame: Top frizure koje pomlađuju, a idealne su i za blagdane

Ovogodišnja zimska sezona donosi frizure koje naglašavaju volumen, omekšavaju crte lica i daju mlađahni dojam. Ove trikove znaju i slavne dame, od Jessice Albe do Naomi Watts i Ume Thurman
Kako se stilovi prirodno mijenjaju kroz život, tako se mijenja i odnos prema frizurama. U četrdesetima mnoge žene traže frizure koje nude svježinu, lako održavanje i sofisticiran anti-age efekt – bez odricanja od osobnog stila. Upravo takvi rezovi dominiraju ove zime.
| Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Kako se stilovi prirodno mijenjaju kroz život, tako se mijenja i odnos prema frizurama. U četrdesetima mnoge žene traže frizure koje nude svježinu, lako održavanje i sofisticiran anti-age efekt – bez odricanja od osobnog stila. Upravo takvi rezovi dominiraju ove zime. |
Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Kako se stilovi prirodno mijenjaju kroz život, tako se mijenja i odnos prema frizurama. U četrdesetima mnoge žene traže frizure koje nude svježinu, lako održavanje i sofisticiran anti-age efekt – bez odricanja od osobnog stila. Upravo takvi rezovi dominiraju ove zime.
| Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
BOB S RAZDJELJKOM SA STRANE
Bob s bočnim razdjeljkom jedan je od najpouzdanijih izbora za pomlađivanje izgleda. Vizualno podiže lice, naglašava jagodice i daje profinjenu strukturu frizuri. Njegova prednost leži u svestranosti – može izgledati strogo i zaglađeno ili ležerno i blago razbarušeno, ovisno o prigodi. Savršeno ga nosi Kirsten Dunst.
| Foto: PA/Pixsell
STEPENASTI SLOJEVI Ovaj tip kose je čisti klasik, super je na dugoj ili poludugoj kosi kojoj daje pokret i volumen. Dobro oblikovani slojevi omekšavaju lice i stvaraju dojam laganije frizure, bez gubitka duljine. Ovaj stil idealan je za žene koje žele dinamiku i svježinu, ali ne žele radikalne promjene.
| Foto: Grgo Jelavic/Pixsell
NA SREDINU ILI NA STRANU Dobre stepenaste pramenove lako je oblikovati po želji, iz dana u dan, ovisno o stilu
| Foto: Instagram
DUGI BOB
Dugi bob zadržava eleganciju klasičnog boba, ali s modernijom duljinom koja seže do ramena. Ove sezone posebno su popularne verzije s mekanim valovima koji stvaraju dojam gušće, punije kose. Riječ je o izuzetno laskavoj frizuri koja pristaje gotovo svakom tipu kose i jednostavna je za svakodnevno stiliziranje. Naomi Watts zna odabrati frizera, ovaj stil super joj stoji.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
POLUDUGA KOSA
Poluduga kosa predstavlja savršen balans između elegancije i jednostavnosti. Posebno laska ženama s tanjom kosom jer omogućuje uredan, zaglađen i sofisticiran izgled uz minimalno stiliziranja. Riječ je o bezvremenskom izboru koji se jednako dobro uklapa u dnevne i večernje kombinacije. Uma Thurman ima odličan stil, ali i fantastične frizure.
| Foto: Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL
SUPER JEDNOSTAVNO Ovaj tip frizure otvara lice te je idealno za crveni ruž. Još jedan hit koji nosi Uma.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
ZALIZANO PREMA IZA Kate Hudson je kraljica chic frizura na red carpetu. A opet, uglavnom su jednostavne i nosive. Za ovaj stil treba nešto laka za kosu ili gel visokog sjaja.
| Foto: Instagram
DUGI BOB SA ZAVJESA ŠIŠKAMA
Dugi bob s ovakvim šiškama vraća u fokus suptilni glamur i ženstvenost. Šiške koje se nježno razdvajaju uokviruju lice, ublažavaju crte i daju frizuri mladenački karakter. Ovaj "cut" posebno dobro funkcionira uz blage valove i prirodnu teksturu kose. Kate Hudson idealan je tip za ovu frizuru.
| Foto: ©Eric Best-PHOTOlink
VISOKO I LEŽERNO Ne tako utegnuta pundža savršena je za stepenastu, ali i poludugu kosu
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM
PREBACITE SVE NA JEDNU STRANU I zavjesa šiške i stepenasta kosa dobro funkcioniraju za brojne prigode koje zahtijevaju nešto posebno. A svakodnevnom stilu daju poseban dojam. Kirsten zna trendove te ih nosi na super način.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA