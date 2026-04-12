FOTO Nostalgija je bila ključ: Ovo je namještaj koji potpisuje glumica Pamela Anderson

U kreativnom zaokretu, Pamela Anderson ulazi u svijet interijerskog dizajna kolekcijom The Sentimentalist, nastalom u suradnji s Olive Ateliers. Riječ je o liniji od više od 40 komada namještaja i dekoracija
Kolekcija, koja uključuje ratan namještaj, stolove od tikovine, lampe, jastuke i košare, temelji se na Andersoninom djetinjstvu provedenom uz more na kanadskom Vancouver Islandu. Upravo ti rani prizori - mala kuća na stijeni, drvo izblijedjelo od soli i vremena - oblikuju estetiku koja slavi predmete što „stare i omekšavaju s nama“.
Foto: Oliver Ateilers
Za razliku od klasičnih dizajnerskih kolekcija, The Sentimentalist ne polazi od trenda, već od autobiografije. Pamela kroz projekt prenosi vlastiti način života - spor, analogan i duboko povezan s prirodom. Komadi su zamišljeni da se koriste svakodnevno, premještaju iz interijera u eksterijer i s vremenom dobivaju patinu.
Naglasak nije na savršenstvu, već na osjećaju. „Najbolji predmeti postaju dio naših rituala“, ideja je koja prožima cijelu kolekciju i definira njezin pristup dizajnu.
Jedna od ključnih karakteristika kolekcije je njezina fleksibilnost – komadi su namijenjeni i unutarnjim i vanjskim prostorima. Ovaj pristup također prikazuje Andersonin način života, u kojem boravak na otvorenom nije luksuz, nego svakodnevica.
Materijali poput ratana i drva dodatno naglašavaju tu povezanost s prirodom, ali i ideju dugovječnosti. Namještaj nije zamišljen kao prolazan trend, već kao investicija koja s vremenom dobiva vrijednost.
Estetski, kolekcija balansira između francuske rustikalne elegancije i opuštenog obalnog stila. Anderson je sama opisuje kao „nepretencioznu, pomalo francusku i pomalo divlju“, čime dodatno naglašava njezin osobni karakter.
U fokusu su komadi koji nisu tu da impresioniraju na prvi pogled, već da postanu dio svakodnevice – stol oko kojeg se okuplja obitelj, stolica kojoj se vraćamo svako jutro, prostor koji se gradi kroz vrijeme.
The Sentimentalist tako nadilazi okvir dizajnerskog projekta. To je manifest jedne drugačije estetike – one koja vrednuje uspomene, trajnost i emocionalnu povezanost s predmetima.
Olive Ateliers, u suradnji s Pamelom Anderson ne predstavlja samo liniju namještaja, već način života u kojem dom nije savršen, nego stvaran – prostor koji se ne stilizira, nego živi.
